Нафтопереробна станція. Фото: Pexels

Cвітові ціни на нафту почали знов помірно зростати. Котирування підтримали нові атаки на судна на Близькому Сході та прогнози щодо скорочення запасів сировини у США, хоча загальне місячне здешевлення та очікування надлишку пропозиції стримують різкий стрибок цін. Проте лише за листопад Brent втратила вже 20% вартості, а WTI просіла на 16%.

Про це повідомляють Reuters, передають Новини.LIVE.

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Як на ринок впливає Близький Схід

Рушійною силою нинішнього подорожчання стала чергова ескалація в регіоні. У вівторок іранські безпілотники атакували американську військову радіолокаційну систему в Бахрейні. Крім того, в Ормузькій протоці двічі влучили у торговельне судно, внаслідок чого його екіпаж вважається зниклим безвісти.

Додатковий тиск на ринок створює ситуація в Сполучених Штатах. За даними Міністерства енергетики США, обсяги нафти в американському Стратегічному нафтовому резерві минулого тижня скоротилися до 276,4 млн барелів. Це найнижчий показник із серпня 1982 року.

Трейдери очікують на свіжі тижневі звіти Американського інституту нафти (API) та Управління енергетичної інформації (EIA), які, за прогнозами аналітиків, підтвердять подальше падіння комерційних запасів.

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Чому ціни не злітають вище

Нафтовий аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга зазначає, що зараз на ринок тиснуть дві протилежні сили. Одна частина трейдерів закладає в ціну ризики перебоїв через війну, тоді як інша робить ставку на швидке відновлення експорту з Близького Сходу.

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства, вже у четвертому кварталі цього року світовий ринок повернеться до профіциту, оскільки експортери Перської затоки нарощують поставки швидше, ніж зростає глобальний попит. Про зниження напруги свідчить і різке падіння вартості морського фрахту нафти. Обсяги експорту повертаються до рівнів, які фіксувалися до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

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