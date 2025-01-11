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Замороженные или свежие — какие ягоды и фрукты выгоднее покупать

11 января 2025 05:55
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на ягоды в АТБ, Варусе, Ашане и Сильпо - в каком супермаркете выгоднее покупать
Ягоды в магазине. Фото: Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Цены в супермаркетах на фрукты и ягоды растут чуть ли не ежедневно, поэтому все чаще украинцы обращают внимание на замороженные аналоги. Однако в конце концов понять, какие из них выгоднее покупать, сразу может быть непонятно.

Редакция сайта Новини.LIVE провела собственное исследование в популярных супермаркетах, чтобы определить, какие фрукты и ягоды выгоднее покупать.

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Ашан

В этом супермаркете мы изучили цены на замороженные и свежие ягоды, а также определили цену за 1 кг:

Замороженные ягоды и фрукты:

  • Смесь фруктово-ягодная компотная — 60,40 грн (201,33 грн/кг).
  • Вишня без косточки — 109,90 грн (366,33 грн/кг).
  • Вишня с косточкой — 109,90 грн (366,33 грн/кг).
  • Клубника — 85,70 грн (285,67 грн/кг).
  • Смесь ягодная — 87,90 грн (293,00 грн/кг).
  • Лохина — 120,90 грн (403,00 грн/кг).
  • Черника — 153,90 грн (513,00 грн/кг).
  • Малина — 208,60 грн (695,33 грн/кг).
Цены на замороженные фрукты и ягоды в Ашане
Цены на замороженные фрукты и ягоды в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Свежие ягоды и фрукты:

  • Лохина (125 г) — 145,10 грн (1 160,80 грн/кг).
  • Авокадо (2 шт.) — 173,90 грн.
  • Манго (1 шт.) — 58,40 грн.
Цены на свежие ягоды и фрукты в Ашане
Цены на свежие ягоды в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Из свежих ягод в супермаркете была только голубика, которая замороженная значительно дешевле. Голубика замороженная (403,00 грн/кг) почти втрое выгоднее свежей, которая стоит 1 160,80 грн/кг.

Varus

В этом супермаркете мы также провели сравнение цен:

Замороженные ягоды и фрукты:

  • Смесь фруктовая — 13,90 грн за 100 г (139,00 грн/кг).
  • Малина — 29,90 грн за 100 г (299,00 грн/кг).
  • Черника — 27,20 грн за 100 г (272,00 грн/кг).
Цены на замороженные ягоды в Варусе
Цены на замороженные ягоды в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Свежие фрукты:

  • Горбуша (300 г) — 179,90 грн (599,67 грн/кг).
  • Голубика отборная (125 г) — 129,90 грн (1 039,20 грн/кг).
Цены на свежие ягоды в Варусе
Цены на свежие ягоды в Варусе. Фото: Новини.LIVE

В "Варусе" не было соответствующих позиций замороженных ягод и фруктов к свежим. Однако по данным аналитиков EastFruit, в октябре 2024 года цены на малину в Украине выросли до 300 грн за кг. Соответственно, в этом случае замороженная малина стоит одинаково со своим свежим аналогом.

Сильпо

В этом супермаркете также были изучены цены:

Замороженные ягоды:

  • Клубника (300 г) — 79,99 грн (266,63 грн/кг).
  • Вишня без косточки (300 г) — 139,00 грн (463,33 грн/кг).
  • Черника (300 г) — 224,00 грн (746,67 грн/кг).
  • Малина (300 г) — 219,00 грн (730,00 грн/кг).
  • Цены на замороженные ягоды и фрукты в Сильпо
    Цены на замороженные ягоды и фрукты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE
  • Цены на замороженные ягоды и фрукты в Сильпо
    Цены на замороженные ягоды и фрукты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE
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Свежие фрукты:

  • Малина (125 г) — 249,00 грн (1 992,00 грн/кг).
  • Поричка красная (125 г) — 299,00 грн (2 392,00 грн/кг).
  • Кравлина фасованная (200 г) — 79,99 грн (399,95 грн/кг).
  • Цены на свежие ягоды и фрукты в Сильпо
    Цены на свежие ягоды и фрукты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE
  • Цены на свежие ягоды и фрукты в Сильпо
    Цены на свежие ягоды и фрукты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE
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В отличие от "Варуса", в этом супермаркете цены на замороженную малину значительно дешевле свежей — 730 грн за килограмм против 1 992 грн за килограмм соответственно.

АТБ

В одном из супермаркетов АТБ свежих и замороженных ягод и фруктов не было найдено, поэтому цены смотрели в онлайн-магазине сети. Стоимость некоторых позиций здесь достаточно выгодная:

Замороженные ягоды:

  • Малина (250 г) — 124,90 грн (499,60 грн/кг).
  • Смесь ягодная (400 г) — 70,30 грн (175,75 грн/кг).

Свежие фрукты:

  • Манго весовое — 114,95 грн/кг.
  • Авокадо Хаас весовое — 154,95 грн/кг.

По сравнению с другими сетями, АТБ предлагает конкурентоспособные цены на замороженные ягоды, особенно на ягодные смеси (175,75 грн/кг). Это одно из самых выгодных предложений среди исследованных сетей.

Какое качество продукции в супермаркетах

В ходе исследования мы заметили, что в сети "Варус" некоторые замороженные ягоды имеют сомнительный вид, в частности, их состояние свидетельствует о повторном замораживании. Касается это малины.

Качество замороженной малины в Варусе
Качество замороженной малины в Варусе. Фото: Новини.LIVE

В целом, замороженные ягоды выгоднее покупать, чем свежие. Однако важно обращать внимание на качество продуктов, особенно в сетях с сомнительными условиями хранения.

Напомним, куриные яйца являются одним из базовых продуктов в холодильниках каждого украинца. Остается только выбирать между фасованным и поштучным продуктом, поскольку этот выбор может существенно повлиять на общий бюджет.

Также мы писали, что некоторые украинцы готовы отдавать до 1 000 грн за 1 килограмм сала, другие отдают предпочтение бюджетным вариантам за 300-400 грн. Граждане могут выбрать любой из них, учитывая свои финансовые возможности.

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