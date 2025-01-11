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Заморожені чи свіжі — які ягоди та фрукти вигідніше купувати

11 січня 2025 05:55
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на ягоди в АТБ, Варусі, Ашані та Сільпо — в якому супермаркеті вигідніше купувати
Ягоди в магазині. Фото: Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Ціни у супермаркетах на фрукти та ягоди зростають ледь не щодня, тож дедалі частіше українці звертають увагу на заморожені аналоги. Однак врешті-решт зрозуміти, які з них вигідніше купувати, одразу може бути незрозуміло.

Редакція сайту Новини.LIVE провела власне дослідження у популярних супермаркетах, щоб визначити, які фрукти та ягоди вигідніше купувати.

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Які ціни на свіжі та заморожені ягоди й фрукти, та які й де вигідніше купувати

Ашан

В цьому супермаркеті ми вивчили ціни на заморожені та свіжі ягоди, а також визначили ціну за 1 кг:

Заморожені ягоди та фрукти:

  • Суміш фруктово-ягідна компотна — 60,40 грн (201,33 грн/кг).
  • Вишня без кісточки — 109,90 грн (366,33 грн/кг).
  • Вишня з кісточкою — 109,90 грн (366,33 грн/кг).
  • Полуниця — 85,70 грн (285,67 грн/кг).
  • Суміш ягідна — 87,90 грн (293,00 грн/кг).
  • Лохина — 120,90 грн (403,00 грн/кг).
  • Чорниця — 153,90 грн (513,00 грн/кг).
  • Малина — 208,60 грн (695,33 грн/кг).
Цены на замороженные фрукты и ягоды в Ашане
Ціни на заморожені фрукти та ягоди в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Свіжі ягоди та фрукти:

  • Лохина (125 г) — 145,10 грн (1 160,80 грн/кг).
  • Авокадо (2 шт.) — 173,90 грн.
  • Манго (1 шт.) — 58,40 грн.
Цены на свежие ягоды и фрукты в Ашане
Ціни на свіжі ягоди в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Зі свіжих ягід у супермаркеті була лише лохина, яка заморожена значно дешевша. Лохина заморожена (403,00 грн/кг) майже втричі вигідніша за свіжу, яка коштує 1 160,80 грн/кг.

Varus

У цьому супермаркеті ми також провели порівняння цін:

Заморожені ягоди та фрукти:

  • Суміш фруктова — 13,90 грн за 100 г (139,00 грн/кг).
  • Малина — 29,90 грн за 100 г (299,00 грн/кг).
  • Чорниця — 27,20 грн за 100 г (272,00 грн/кг).
Цены на замороженные ягоды в Варусе
Ціни на заморожені ягоди у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Свіжі фрукти:

  • Лохина (300 г) — 179,90 грн (599,67 грн/кг).
  • Лохина відбірна (125 г) — 129,90 грн (1 039,20 грн/кг).
Цены на свежие ягоды в Варусе
Ціни на свіжі ягоди у Варусі. Фото: Новини.LIVE

У "Варусі" не було відповідних позицій заморожених ягід та фруктів до свіжих. Однак, за даними аналітиків EastFruit, у жовтні 2024 року ціни на малину в Україні зросли до 300 грн за кг. Відповідно, у цьому випадку заморожена малина коштує однаково зі своїм свіжим аналогом.

Сільпо

В цьому супермаркеті також було вивчено ціни:

Заморожені ягоди:

  • Полуниця (300 г) — 79,99 грн (266,63 грн/кг).
  • Вишня без кісточки (300 г) — 139,00 грн (463,33 грн/кг).
  • Чорниця (300 г) — 224,00 грн (746,67 грн/кг).
  • Малина (300 г) — 219,00 грн (730,00 грн/кг).
  • Ціни на заморожені ягоди та фрукти в Сільпо
    Ціни на заморожені ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
  • Ціни на заморожені ягоди та фрукти в Сільпо
    Ціни на заморожені ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
1 / 2

Свіжі фрукти:

  • Малина (125 г) — 249,00 грн (1 992,00 грн/кг).
  • Порічка червона (125 г) — 299,00 грн (2 392,00 грн/кг).
  • Журавлина фасована (200 г) — 79,99 грн (399,95 грн/кг).
  • Ціни на свіжі ягоди та фрукти в Сільпо
    Ціни на свіжі ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
  • Ціни на свіжі ягоди та фрукти в Сільпо
    Ціни на свіжі ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
1 / 2

На відміну від "Варуса", у цьому супермаркеті ціни на заморожену малину значно дешевші за свіжу — 730 грн за кілограм проти 1 992 грн за кілограм відповідно.

АТБ

В одному із супермаркетів АТБ свіжих та заморожених ягід й фруктів не було знайдено, тому ціни дивилися в онлайн-магазині мережі. Вартість деяких позицій тут досить вигідна:

Заморожені ягоди:

  • Малина (250 г) — 124,90 грн (499,60 грн/кг).
  • Суміш ягідна (400 г) — 70,30 грн (175,75 грн/кг).

Свіжі фрукти:

  • Манго вагове — 114,95 грн/кг.
  • Авокадо Хаас вагове — 154,95 грн/кг.

У порівнянні з іншими мережами, АТБ пропонує конкурентоспроможні ціни на заморожені ягоди, особливо на ягідні суміші (175,75 грн/кг). Це одна з найвигідніших пропозицій серед досліджених мереж.

Яка якість продукції в супермаркетах

Під час дослідження ми помітили, що у мережі "Варус" деякі заморожені ягоди мають сумнівний вигляд, зокрема, їхній стан свідчить про повторне заморожування. Стосується це малини.

Качество замороженной малины в Варусе
Якість замороженої малини у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Загалом, заморожені ягоди вигідніше купувати, ніж свіжі. Проте важливо звертати увагу на якість продуктів, особливо у мережах із сумнівними умовами зберігання.

Нагадаємо, курячі яйця є одним із базових продуктів в холодильниках кожного українця. Залишається лише обирати між фасованим та поштучним продуктом, оскільки цей вибір може суттєво вплинути на загальний бюджет.

Також ми писали, що деякі українці готові віддавати до 1 000 грн за 1 кілограм сала, інші віддають перевагу бюджетним варіантам за 300-400 грн. Громадяни можуть обрати будь-який з них, враховуючи свої фінансові можливості.

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