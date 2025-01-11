Ціни на ягоди в АТБ, Варусі, Ашані та Сільпо — в якому супермаркеті вигідніше купувати

Заморожені чи свіжі — які ягоди та фрукти вигідніше купувати
Ціни у супермаркетах на фрукти та ягоди зростають ледь не щодня, тож дедалі частіше українці звертають увагу на заморожені аналоги. Однак врешті-решт зрозуміти, які з них вигідніше купувати, одразу може бути незрозуміло.
Редакція сайту Новини.LIVE провела власне дослідження у популярних супермаркетах, щоб визначити, які фрукти та ягоди вигідніше купувати.
Які ціни на свіжі та заморожені ягоди й фрукти, та які й де вигідніше купувати
Ашан
В цьому супермаркеті ми вивчили ціни на заморожені та свіжі ягоди, а також визначили ціну за 1 кг:
Заморожені ягоди та фрукти:
- Суміш фруктово-ягідна компотна — 60,40 грн (201,33 грн/кг).
- Вишня без кісточки — 109,90 грн (366,33 грн/кг).
- Вишня з кісточкою — 109,90 грн (366,33 грн/кг).
- Полуниця — 85,70 грн (285,67 грн/кг).
- Суміш ягідна — 87,90 грн (293,00 грн/кг).
- Лохина — 120,90 грн (403,00 грн/кг).
- Чорниця — 153,90 грн (513,00 грн/кг).
- Малина — 208,60 грн (695,33 грн/кг).
Свіжі ягоди та фрукти:
- Лохина (125 г) — 145,10 грн (1 160,80 грн/кг).
- Авокадо (2 шт.) — 173,90 грн.
- Манго (1 шт.) — 58,40 грн.
Зі свіжих ягід у супермаркеті була лише лохина, яка заморожена значно дешевша. Лохина заморожена (403,00 грн/кг) майже втричі вигідніша за свіжу, яка коштує 1 160,80 грн/кг.
Varus
У цьому супермаркеті ми також провели порівняння цін:
Заморожені ягоди та фрукти:
- Суміш фруктова — 13,90 грн за 100 г (139,00 грн/кг).
- Малина — 29,90 грн за 100 г (299,00 грн/кг).
- Чорниця — 27,20 грн за 100 г (272,00 грн/кг).
Свіжі фрукти:
- Лохина (300 г) — 179,90 грн (599,67 грн/кг).
- Лохина відбірна (125 г) — 129,90 грн (1 039,20 грн/кг).
У "Варусі" не було відповідних позицій заморожених ягід та фруктів до свіжих. Однак, за даними аналітиків EastFruit, у жовтні 2024 року ціни на малину в Україні зросли до 300 грн за кг. Відповідно, у цьому випадку заморожена малина коштує однаково зі своїм свіжим аналогом.
Сільпо
В цьому супермаркеті також було вивчено ціни:
Заморожені ягоди:
- Полуниця (300 г) — 79,99 грн (266,63 грн/кг).
- Вишня без кісточки (300 г) — 139,00 грн (463,33 грн/кг).
- Чорниця (300 г) — 224,00 грн (746,67 грн/кг).
- Малина (300 г) — 219,00 грн (730,00 грн/кг).
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Ціни на заморожені ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на заморожені ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
Свіжі фрукти:
- Малина (125 г) — 249,00 грн (1 992,00 грн/кг).
- Порічка червона (125 г) — 299,00 грн (2 392,00 грн/кг).
- Журавлина фасована (200 г) — 79,99 грн (399,95 грн/кг).
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Ціни на свіжі ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на свіжі ягоди та фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
На відміну від "Варуса", у цьому супермаркеті ціни на заморожену малину значно дешевші за свіжу — 730 грн за кілограм проти 1 992 грн за кілограм відповідно.
АТБ
В одному із супермаркетів АТБ свіжих та заморожених ягід й фруктів не було знайдено, тому ціни дивилися в онлайн-магазині мережі. Вартість деяких позицій тут досить вигідна:
Заморожені ягоди:
- Малина (250 г) — 124,90 грн (499,60 грн/кг).
- Суміш ягідна (400 г) — 70,30 грн (175,75 грн/кг).
Свіжі фрукти:
- Манго вагове — 114,95 грн/кг.
- Авокадо Хаас вагове — 154,95 грн/кг.
У порівнянні з іншими мережами, АТБ пропонує конкурентоспроможні ціни на заморожені ягоди, особливо на ягідні суміші (175,75 грн/кг). Це одна з найвигідніших пропозицій серед досліджених мереж.
Яка якість продукції в супермаркетах
Під час дослідження ми помітили, що у мережі "Варус" деякі заморожені ягоди мають сумнівний вигляд, зокрема, їхній стан свідчить про повторне заморожування. Стосується це малини.
Загалом, заморожені ягоди вигідніше купувати, ніж свіжі. Проте важливо звертати увагу на якість продуктів, особливо у мережах із сумнівними умовами зберігання.
Нагадаємо, курячі яйця є одним із базових продуктів в холодильниках кожного українця. Залишається лише обирати між фасованим та поштучним продуктом, оскільки цей вибір може суттєво вплинути на загальний бюджет.
Також ми писали, що деякі українці готові віддавати до 1 000 грн за 1 кілограм сала, інші віддають перевагу бюджетним варіантам за 300-400 грн. Громадяни можуть обрати будь-який з них, враховуючи свої фінансові можливості.
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