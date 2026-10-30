Мискантус в поле. Фото: Pexels

Отопительный сезон приближается, и покупка обычных сухих дров может существенно ударить по бюджету. Однако существует полезная альтернатива, на которую украинцам стоит обратить внимание. Мискантус — многолетнее высокорослое растение, которое перерабатывают в пеллеты, гранулы и щепу. Кроме того, такое топливо даст больше тепла, чем древесина. Для жителей частного сектора, которые ежегодно сталкиваются с высокими тарифами на "голубое топливо" и дефицитом традиционных дров, это биотопливо может стать эффективным решением для экономии семейного бюджета.

Как "зеленый уголь" может сэкономить семейный бюджет и сколько стоит топливо — выясняли Новини.LIVE.

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Почему мискантус греет лучше дров

По сравнению с дровами переработанный мискантус демонстрирует значительно более высокую энергетическую эффективность. Сжигание 1 тонны мискантуса дает на 20% больше полезного тепла, чем сухая древесина. Он также обеспечивает более длительное горение и оставляет минимум золы, что полезно для твердотопливных котлов.

По теплотворности 1 тонна гранулированного мискантуса эквивалентна примерно 500 кубометрам природного газа. Это позволяет радикально сократить потребление голубого топлива.

Сколько требуется сырья на весь отопительный сезон

Растение отличается впечатляющей урожайностью и быстрым ростом — стебли достигают 3–4 метров в высоту. Чтобы полностью обеспечить теплом средний частный дом на весь отопительный сезон, достаточно собрать урожай с участка площадью всего 20 соток.

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А урожай с 1 гектара поля мискантуса способен обогревать примерно 20 частных домов в течение месяца.

Что нужно знать перед тем, как начать отопление мискантусом

Перед покупкой пеллет обязательно необходимо проверить совместимость вашего отопительного оборудования.

если у вас уже есть твердотопливный котел, переход не потребует полной замены системы. Однако все зависит от конкретной модели. Например, для сжигания пеллет может понадобиться специальная горелка или автоматическая система подачи;

а для использования мискантуса придется установить отдельный твердотопливный котел или комбинированную систему.

Сколько стоит "зеленое топливо"

Многие домовладельцы задумываются о том, чтобы посадить энергетическую траву возле дома. Это вполне реально, но требует терпения. Мискантус растет на одном месте 20–25 лет.

Цена на растение начинается от 90 гривен за саженец.

Цена за саженец китайского мискантуса. Фото: скриншот

Однако максимальной урожайности растение достигает только на второй-третий год после посадки, поэтому мгновенного результата в первую же зиму ждать не стоит.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на отоплении дровами. Если не позаботиться о покупке древесины заранее и выбрать неудачный вариант, то расходы из собственного бюджета могут стать ощутимыми. Кроме того, неправильно подобранная древесина может привести к поломке котла.

Также Новини.LIVE сообщали, какие поленья не смогут обеспечить существенный тепловой эффект. Все всегда зависит от влажности древесины. Дрова с минимальной влажностью лучше всего отдадут тепло и обогреют дом.