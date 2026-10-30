Міскантус у полі. Фото: Pexels

Опалювальний сезон наблизився і купівля звичайних сухих дров може чуттєво вдарити по бюджету. Однак існує корисна альтернатива, на яку українцям варто звернути увагу. Міскантус — багаторічна високоросла трава, яку переробляють на пелети, гранули та щепу. Крім того, таке паливо дасть більше тепла, ніж деревина. Для мешканців приватного сектору, які щороку стикаються з високими тарифами на блакитне паливо та дефіцитом традиційних дров, це біопаливо може стати ефективним рішенням для економії сімейного бюджету.

Як "зелене вугілля" може заощадити сімейний бюджет та скільки коштує паливо — дізнавались Новини.LIVE.

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Чому міскантус гріє краще за дрова

Порівняно з дровами, перероблений міскантус демонструє значно вищу енергетичну ефективність. Спалювання 1 тонни міскантусу дає на 20% більше корисного тепла, ніж суха деревина. Він також забезпечує триваліше горіння та залишає мінімум золи, що корисно для твердопаливних котлів.

За теплотворністю 1 тонна гранульованого міскантусу еквівалентна приблизно 500 кубометрам природного газу. Це дозволяє радикально скоротити споживання блакитного палива.

Скільки потрібно сировини на весь опалювальний сезон

Рослина відрізняється вражаючою продуктивністю та швидким зростанням — стебла досягають 3-4 метрів у висоту. Щоб повністю забезпечити теплом середній приватний будинок на весь опалювальний сезон, достатньо зібрати врожай з ділянки площею всього 20 соток.

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А врожай з 1 гектара поля міскантусу здатний обігрівати приблизно 20 приватних будинків протягом місяця.

Що варто знати перед опаленням міскантусом

Перед купівлею пеллет обов'язково необхідно перевірити сумісність вашого опалювального обладнання.

якщо вже є твердопаливний котел, перехід не потребує повної заміни системи. Проте все залежить від конкретної моделі. Наприклад, для спалювання пеллет може знадобитися спеціальний пальник або автоматична система подачі;

а для використання міскантусу доведеться встановити окремий твердопаливний котел або комбіновану систему.

Скільки коштує "зелене паливо"

Багато господарів замислюються над тим, щоб посадити енергетичну траву біля дому. Це цілком реально, але вимагає терпіння. Міскантус росте на одному місці 20-25 років.

Ціна на рослину стартує від 90 гривень за саджанець.

Ціна за саджанець китайського міскантусу. Фото: скриншот

Однак максимальної врожайності рослина досягає лише на другий-третій рік після посадки, тому миттєвого результату в першу ж зиму чекати не варто.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як заощадити на опаленні дровами. Якщо не подбати про купівлю деревини завчасно і обрати невдалий варіант, то витрати власного бюджету можуть стати відчутними. Крім того, неправильно підібрана деревина може призвести до несправності котла.

Також Новини.LIVE повідомляли, які поліна не зможуть дати суттєвий ефект тепла. Все завжди залежить від вологості деревини. Дрова із мінімальною вологістю найбільш зможуть віддати тепло і обігріти оселю.