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Главная Экономика Замена SIM-карты: какую ошибку нельзя допускать, чтобы не потерять деньги

Замена SIM-карты: какую ошибку нельзя допускать, чтобы не потерять деньги

Ua ru
5 ноября 2026 20:22
Мошенники похитили SIM-карту: как защитить деньги и оспорить кредит Новини.LIVE
Вход в банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

Из-за недовольства качеством услуг мобильного тарифа украинцы очень часто вынуждены менять SIM-карту. Однако большинство допускает серьезную ошибку — забывает изменить номер в учетных записях и банковских данных. Перехват мобильного номера становится для мошенников ключевым инструментом для получения доступа к банковским приложениям, аккаунтам и оформления микрокредитов на чужое имя. Однако не стоит паниковать, а нужно действовать быстро и четко. Первые часы после потери связи являются решающими для сохранения ваших средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на финансовый портал Finance.ua.

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Что делать, если у вас нет доступа к старому номеру

Действовать нужно немедленно в тот же день, когда обнаружили мошеннические действия со старым номером:

  1. Обратитесь к мобильному оператору. Сообщите о завладении номером, потребуйте его блокировки и проверьте, не было ли незаконного перевыпуска SIM-карты или активации eSIM.
  2. Заблокируйте банковские счета. Свяжитесь со всеми банками, к которым привязан ваш номер. Требуйте блокировки карт и удаленного доступа, а также подайте письменные заявления о возможных несанкционированных операциях.
  3. Измените финансовый номер. Сделайте это в отделении или через видеоидентификацию. Обязательно проверьте активные сеансы на устройствах и в платежных сервисах (Apple Pay, Google Pay).

Пока номер не возвращен, не стоит использовать функцию "Забыли пароль" в банках или сервисах, ведь код подтверждения получат мошенники.

Согласно законодательству, банк обязан немедленно вернуть средства за операцию, на которую владелец не давал согласия, а также выплатить пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки.

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Что делать, если на ваше имя уже оформили кредит

Если мошенники успели взять кредит, следует действовать по следующему алгоритму:

  1. В письменной форме оспорить кредит в финансовом учреждении, потребовав предоставить копии договоров, заявки, данные об идентификации и технические параметры (IP-адреса, устройства).
  2. Попросить приостановить начисление процентов и штрафов, не передавать долг коллекторам и не портить кредитную историю до завершения расследования.
  3. В переписке или разговорах не признавать долг и ничего не платить по нему.

Куда обращаться и какие доказательства собирать

Оформление кредита на другое лицо содержит признаки мошенничества.

Подать заявление можно удаленно:

  • через сайт Киберполиции (ticket.cyberpolice.gov.ua);
  • позвонив на горячую линию 0 800 505 170 или по номеру 102.

Следователь обязан внести данные в ЕРДР в течение 24 часов. Полученную выписку следует предоставить банку, кредитору и бюро кредитных историй. Если кредитор игнорирует обращение, можно подать жалобу в Национальный банк или защищать свои права в суде, но сделать это следует в течение 3 лет.

Обязательно необходимо сохранять все доказательства:

  • уведомления от оператора и банков;
  • скриншоты;
  • копии заявлений;
  • выписку из ЕРДР;
  • справки о блокировке номера.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE рассказывали, как не взять на себя кредит мошенников. Особенно если звонят с неизвестного номера и представляются сотрудником банка, здесь стоит проявлять осторожность. Обычно мошенники начинают разговор с того, что у клиента проблемы со счетом и, если их не решить прямо сейчас, средства исчезнут.

Также Новини.LIVE сообщали, будет ли банк возвращать деньги, если средства сняли мошенники. В случае снятия средств без подтверждения клиента такая операция будет считаться неакцептованной. В таком случае финансовое учреждение вернет деньги немедленно.

афера SIM-карты банковские счета мошенники оформление кредитов
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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