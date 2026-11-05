Замена SIM-карты: какую ошибку нельзя допускать, чтобы не потерять деньги
Из-за недовольства качеством услуг мобильного тарифа украинцы очень часто вынуждены менять SIM-карту. Однако большинство допускает серьезную ошибку — забывает изменить номер в учетных записях и банковских данных. Перехват мобильного номера становится для мошенников ключевым инструментом для получения доступа к банковским приложениям, аккаунтам и оформления микрокредитов на чужое имя. Однако не стоит паниковать, а нужно действовать быстро и четко. Первые часы после потери связи являются решающими для сохранения ваших средств.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на финансовый портал Finance.ua.
Что делать, если у вас нет доступа к старому номеру
Действовать нужно немедленно в тот же день, когда обнаружили мошеннические действия со старым номером:
- Обратитесь к мобильному оператору. Сообщите о завладении номером, потребуйте его блокировки и проверьте, не было ли незаконного перевыпуска SIM-карты или активации eSIM.
- Заблокируйте банковские счета. Свяжитесь со всеми банками, к которым привязан ваш номер. Требуйте блокировки карт и удаленного доступа, а также подайте письменные заявления о возможных несанкционированных операциях.
- Измените финансовый номер. Сделайте это в отделении или через видеоидентификацию. Обязательно проверьте активные сеансы на устройствах и в платежных сервисах (Apple Pay, Google Pay).
Пока номер не возвращен, не стоит использовать функцию "Забыли пароль" в банках или сервисах, ведь код подтверждения получат мошенники.
Согласно законодательству, банк обязан немедленно вернуть средства за операцию, на которую владелец не давал согласия, а также выплатить пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки.
Что делать, если на ваше имя уже оформили кредит
Если мошенники успели взять кредит, следует действовать по следующему алгоритму:
- В письменной форме оспорить кредит в финансовом учреждении, потребовав предоставить копии договоров, заявки, данные об идентификации и технические параметры (IP-адреса, устройства).
- Попросить приостановить начисление процентов и штрафов, не передавать долг коллекторам и не портить кредитную историю до завершения расследования.
- В переписке или разговорах не признавать долг и ничего не платить по нему.
Куда обращаться и какие доказательства собирать
Оформление кредита на другое лицо содержит признаки мошенничества.
Подать заявление можно удаленно:
- через сайт Киберполиции (ticket.cyberpolice.gov.ua);
- позвонив на горячую линию 0 800 505 170 или по номеру 102.
Следователь обязан внести данные в ЕРДР в течение 24 часов. Полученную выписку следует предоставить банку, кредитору и бюро кредитных историй. Если кредитор игнорирует обращение, можно подать жалобу в Национальный банк или защищать свои права в суде, но сделать это следует в течение 3 лет.
Обязательно необходимо сохранять все доказательства:
- уведомления от оператора и банков;
- скриншоты;
- копии заявлений;
- выписку из ЕРДР;
- справки о блокировке номера.
С чем еще стоит ознакомиться
Кроме того, ранее Новини.LIVE рассказывали, как не взять на себя кредит мошенников. Особенно если звонят с неизвестного номера и представляются сотрудником банка, здесь стоит проявлять осторожность. Обычно мошенники начинают разговор с того, что у клиента проблемы со счетом и, если их не решить прямо сейчас, средства исчезнут.
Также Новини.LIVE сообщали, будет ли банк возвращать деньги, если средства сняли мошенники. В случае снятия средств без подтверждения клиента такая операция будет считаться неакцептованной. В таком случае финансовое учреждение вернет деньги немедленно.