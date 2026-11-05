Вхід у банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

Через невдоволення якістю послуг мобільного тарифу дуже часто змушує українців змінювати SIM-картку. Однак більшість допускається великої помилки — забувають змінити номер до акаунтів до банківських даних. Перехоплення мобільного номера стає для шахраїв ключовим інструментом для отримання доступу до банківських застосунків, акаунтів та оформлення мікрокредитів на чуже ім'я. Однак варто не панікувати, а діяти швидко й чітко. Перші години після зникнення мережі є вирішальними для збереження ваших коштів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на фінансовий портал Finance.ua.

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Що робити, якщо не маєте доступу до старого номеру

Діяти потрібно негайно того ж дня, коли виявили шахрайські дії зі старим номером:

Зверніться до мобільного оператора. Повідомте про заволодіння номером, вимагайте його блокування та перевірте, чи не було незаконного перевипуску SIM-карти або активації eSIM. Заблокуйте банківські рахунки. Зв'яжіться з усіма банками, до яких прив’язаний ваш номер. Вимагайте блокування карток і дистанційного доступу, а також подайте письмові заяви про можливі несанкціоновані операції. Змініть фінансовий номер. Зробіть це у відділенні або через відеоідентифікацію. Обов'язково перевірте активні сеанси на пристроях та платіжні сервіси (Apple Pay, Google Pay).

Доки номер не повернуто, не варто використовувати функцію "Забули пароль" у банках чи сервісах, адже код підтвердження отримають шахраї.

Згідно норм законодавства, банк зобов'язаний негайно повернути кошти за операцію, на яку власник не давав згоди, а також сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

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Що робити, якщо на ваше ім'я вже оформили кредит

Якщо шахраї встигли взяти позику, варто діяти за таким алгоритмом:

Письмово оскаржити кредит у фінансовій установі, вимагаючи надати копії договорів, заявки, дані про ідентифікацію та технічні параметри (IP-адреси, пристрої). Просити призупинити нарахування відсотків і штрафів, не передавати борг колекторам і не псувати кредитну історію до завершення розслідування. У листуванні чи розмовах не визнавати борг і нічого не сплачувати за нього.

Куди звертатися та які докази збирати

Оформлення кредиту на іншу людину містить ознаки шахрайства.

Подати заяву можна дистанційно:

через сайт Кіберполіції (ticket.cyberpolice.gov.ua);

зателефонувати на гарячу лінію 0 800 505 170 або за номером 102.

Слідчий зобов'язаний внести дані до ЄРДР протягом 24 годин. Отриманий витяг слід надати банку, кредитору та бюро кредитних історій. Якщо кредитор ігнорує звернення, можна скаржитися до Національного банку або захищати свої права в суді, але варто це зробити протягом 3 років.

Обов'язково необхідно зберігати всі докази:

повідомлення від оператора й банків;

скриншоти;

копії заяв;

витяг з ЄРДР;

довідки про блокування номера.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE розповідали, як не взяти на себе кредит шахраїв. Особливо якщо дзвонять з невідомого номеру і представляються співробітником банку, тут варто берегти пільність. Зазвичай аферисти починають розмови з того, що клієнт має проблеми із рахунком і якщо їх не вирішити просто зараз, кошти зникнуть.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи буде банк повертати гроші, якщо кошти зняли шахраї. У разі зняття коштів без підтвердження клієнта, така операція вважтиметься неакцептованою. У такому випадку фінансова установа поверне гроші негайно.