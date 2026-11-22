Вид на горы. Фото: УНИАН

Украинцы могут отправиться в путешествие по Закарпатью продолжительностью несколько дней — с посещением горных местностей, озера Синевир, старинных замков и термальных бассейнов. Один из туроператоров опубликовал программы с выездами в конце ноября и в декабре. Цены на отдельные туры начинаются от 5 000 грн с человека.

Куда можно отправиться, что входит в программы и какие расходы нужно учесть дополнительно — выясняли Новини.LIVE.

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Тур в Закарпатье с Синевиром

Один из вариантов — тур "Релакс в Закарпатье и Синевир". Ближайший выезд запланирован на 26 ноября. Стоимость начинается от 5 200 грн за одного человека при выборе двух- или четырёхместного размещения. За одноместное проживание необходимо будет доплатить.

Стоимость тура "Релакс в Закарпатье и Синевир". Фото: скриншот

Программа предусматривает посещение нескольких известных мест Закарпатья:

Пилипец и гора Гимба. Туристы смогут подняться на канатно-кресельной дороге и полюбоваться горными пейзажами. Водопад Шипот. Одна из популярных природных достопримечательностей региона. Озеро Синевир. Экскурсия к водоему, который называют "Морским глазом Карпат". Этноцентр "Овцеводческий хутор". Знакомство с традициями овцеводства и дегустация овечьих сыров. Колочавский музей "Старое село". Возможность увидеть, как жили жители горных сел в прошлом. Замок Паланок в Мукачево. Историческая крепость со смотровыми площадками. Термальные воды "Косино". Отдых в бассейнах и SPA-зонах.

Отдельные мероприятия оплачиваются дополнительно. Например, экскурсия "Тайны Синевира" стоит 750 грн.

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Сколько нужно заплатить

Еще одно предложение — SPA-тур в Закарпатье с проживанием в Берегово. Ближайшая дата поездки — 10 декабря. Цена начинается от 6 600 гривен за человека при трехместном размещении в отеле. Стоимость зависит от категории номера.

Замок Паланок. Фото: БОМБА-ТУР

В программе предусмотрены:

дворец графов Шенборнов;

термальные воды "Косино";

дегустация вин на заводе "Шато Чизай";

замок Паланок в Мукачево;

аквапарк "Карпатия".

Особенность этого тура — проживание в Берегово. В стоимость входят два дня безлимитного отдыха в термальных бассейнах и завтраки. Для другого варианта проживания условия посещения термальных вод отличаются.

Дополнительно оплачиваются питание и дополнительные экскурсии. Например, дегустация вин в "Шато Чизай" стоит 395 грн для взрослого, а посещение "Косино" на три часа — 1 300 грн.

Откуда отправляются автобусы и что входит в стоимость

Обе программы предусматривают выезд из Винницы. Присоединиться к группе также можно в Хмельницком, Тернополе и Львове.

В базовую стоимость туров входят автобусный проезд, проживание в отеле, организационное и экскурсионное сопровождение, медицинская страховка. Количество включенных завтраков и дополнительные услуги зависят от выбранной программы.

Однако путешественникам следует учесть предоплату в размере 30% от стоимости поездки. Остальную сумму необходимо оплатить за неделю до начала тура. Если до выезда осталось менее 7 дней, требуется полная оплата.

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