Краєвид на гори. Фото: УНІАН

Українцям можуть вирушити у подорож до Закарпаття тривалістю кілька днів — із відвідуванням гірських локацій, озера Синевир, старовинних замків і термальних басейнів. Один з туроператорів опублікував програми з виїздами наприкінці листопада та в грудні. Ціни на окремі тури починаються від 5 000 грн з людини.

Куди можна вирушити, що входить у програми та які витрати потрібно врахувати додатково — дізнавались Новини.LIVE.

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Тур на Закарпаття із Синевиром

Один із варіантів — тур "Релакс на Закарпатті та Синевир". Найближчий виїзд запланований на 26 листопада. Вартість починається від 5 200 грн за одну людину за умови вибору дво- або чотиримісного розміщення. За одномісне проживання необхідно буде доплатити.

Вартість туру "Релакс на Закарпатті та Синевир". Фото: скриншот

Програма передбачає відвідування кількох відомих місць Закарпаття:

Пилипець і гора Гимба. Туристи зможуть піднятися канатно-крісельною дорогою та помилуватися гірськими краєвидами. Водоспад Шипіт. Одна з популярних природних локацій регіону. Озеро Синевир. Екскурсія до водойми, яку називають Морським оком Карпат. Етноцентр "Вівчарський хутір". Знайомство з традиціями вівчарства та дегустація овечих сирів. Колочавський музей "Старе село". Можливість побачити, як жили мешканці гірських сіл у минулому. Замок Паланок у Мукачеві. Історична фортеця з оглядовими майданчиками. Термальні води "Косино". Відпочинок у басейнах і SPA-зонах.

Окремі активності оплачуються додатково. Наприклад, екскурсія "Таємниці Синевиру" коштує 750 грн.

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Скільки потрібно заплатити

Ще одна пропозиція — SPA-тур до Закарпаття з проживанням у Береговому. Найближча дата поїздки — 10 грудня. Ціна стартує від 6 600 гривент за людину за тримісного розміщення в готелі. Вартість залежить від категорії номера.

Замок Паланок. Фото: БОМБА-ТУР

У програмі передбачені:

палац графів Шенборнів;

термальні води "Косино";

дегустація вин на заводі "Шато Чизай";

замок Паланок у Мукачеві;

аквапарк "Карпатія".

Особливість цього туру — проживання в Береговому. У вартість входять два дні безлімітного відпочинку в термальних басейнах і сніданки. Для іншого варіанта проживання умови відвідування термальних вод відрізняються.

Додатково оплачуються харчування та додаткові екскурсії. Наприклад, дегустація вин у "Шато Чизай" коштує 395 грн для дорослого, а відвідування "Косино" на три години — 1 300 грн.

Звідки вирушають автобуси та що входить у вартість

Обидві програми передбачають виїзд із Вінниці. Приєднатися до групи також можна в Хмельницькому, Тернополі та Львові.

У базову вартість турів входять автобусний проїзд, проживання у готелі, організаційний та екскурсійний супровід, медичне страхування. Кількість включених сніданків і додаткові послуги залежать від обраної програми.

Однак мандрівникам варто врахувати передоплату у розмірі 30% від вартості подорожі. Решту потрібно сплатити за тиждень до початку туру. Якщо до виїзду залишається менше 7 днів, необхідна повна оплата.

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