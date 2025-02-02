Дрова для отопления — можно ли рубить самосев на собственном огороде в 2025 году

Дрова на земельном участке. Фото: Pexels

Многие жители сел имеют в собственности довольно большие участки земли возле своих домов. Обычно львиную долю этой территории отводят именно под собственный огород. Однако иногда на участке или непосредственно возле него самосевом могут вырасти деревья. В такие моменты у украинцев возникает вопрос, можно ли использовать такую древесину для собственных нужд, например на дрова.

О том, можно ли рубить на дрова самосев на собственном огороде, отмечается в Земельном кодексе Украины.

Читайте также:

Можно ли заготавливать дрова из деревьев на собственной земле

Если ваш участок является частной собственностью или приусадебным участком, то есть на нем есть дом или хозяйственные постройки, вы имеете право самостоятельно вырубить деревья, в том числе самосев. Закон позволяет вам не обращаться в органы власти за разрешением, если деревья растут на вашей земле. Это касается даже тех случаев, когда участок еще не приватизирован, но на нем есть постройки.

Если деревья растут на придомовой территории или в пределах громады, для их вырубки нужно получить разрешение местных органов власти. Это правило касается даже тех деревьев, которые были посажены вами. Поэтому, если самосев находится на придомовой территории, на границе вашего огорода или на улице, не забудьте обратиться в органы местного самоуправления для получения разрешения.

Можно ли заниматься рубкой деревьев на собственном огороде

Что касается сельскохозяйственных земель, то владельцы таких участков имеют право вырубать самосев без необходимости получать дополнительные разрешения. Это предусмотрено агротехническими мероприятиями, которые включают борьбу с сорняками и вырубку древесной растительности для улучшения состояния почвы.

Следовательно, владельцы земельных участков, которые украинцы используют под собственный огород, могут вырубать самосев на этой территории без специального разрешения, если это не нарушает экологические нормы. Однако на придомовых территориях, за пределами вашего огорода или улицах необходимо получить разрешение местных органов власти.

Ранее мы писали, что многие дороги Украины окружены деревьями и кустарниками, некоторые из которых заброшены — поваленные деревья и сухие ветки часто остаются неубранными. Это привлекает внимание местных жителей, которые иногда хотят использовать древесину на дрова.

Также мы рассказывали, что заготовка дров для отопления — важный вопрос для многих украинцев, особенно в селах. Часто в лесополосах и на обочинах дорог можно увидеть поваленные ветром деревья, которые никто не убирает, и поэтому возникает вопрос, можно ли их забирать на дрова.