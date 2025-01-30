Дрова біля дороги — чи можна рубати сухостій вздовж автошляхів у 2025 році

Сухе дерево впало на дорогу. Фото: Pexels

На більшості доріг України вздовж трас ростуть дерева та чагарники. В деяких місцях ці рослинні насадження занедбані: валяються повалені дерева та сухі гілки. Це часто привертає увагу місцевих жителів, які інколи бажають використати цю деревину на дрова. Однак не кожен знає, чи можуть громадяни самостійно займатися вирубкою сухостою та заготовляти дрова біля автомобільних доріг, зокрема в межах смуги відведення.

Про те, хто відповідає за стан лісосмуг вздовж доріг та чи можна займатись рубкою сухостою на цих ділянках у 2025 році, зазначається в законі України "Про автомобільні дороги".

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Хто відповідає за лісосмуги біля доріг

Автомобільні дороги загального користування є об'єктами, що перебувають під управлінням держави. Вони включають не тільки проїзну частину, а й смуги руху, дорожні споруди, технічні засоби організації руху та зелені насадження. За утримання доріг та їх озеленення відповідають державні та місцеві органи влади:

для доріг державного значення — центральні органи влади;

для вулиць в містах та селах — місцеві адміністрації.

Вони можуть видавати дозволи на проведення робіт, включаючи вирубку дерев та інші дії з використанням зелених насаджень.

Чому не можна рубати на дрова сухостій біля дороги

Мешканці України часто помічають, що лісосмуги вздовж автомобільних трас захаращені поваленими стовбурами дерев та сухим гіллям. Важливо здійснювати своєчасне очищення цих територій не лише з естетичних міркувань, а й для забезпечення безпеки дорожнього руху. Тож в деяких українців виникає резонне питання, чому не можна використати цю деревину на дрова. Однак тут не все так просто.

Зелені насадження в межах смуг відведення автодоріг державного значення знаходяться на балансі Служб автомобільних доріг у відповідних областях. Для їх утримання укладаються договори з підрядними організаціями, які відповідають за догляд за такими ділянками.

Ці організації мають право видаляти аварійні дерева, такі як сухостій чи пошкоджені рослини, що знаходяться поруч з проїжджою частиною або в небезпечній для ліній електропередач зоні. Роботи проводяться лише за наявності лісорубного квитка та після оцінки вартості деревини експертами.

Вартість зрізаних дерев віднімається з вартості виконаних робіт або перераховується на рахунок Служби автомобільних доріг. У певних ситуаціях очищення повалених дерев може здійснювати підрозділи ДСНС.

Саме тому збір сухих дерев, гілок чи інших залишків рослинності в лісосмугах біля дороги громадянами без належного дозволу не допускається. Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України, таке порушення лісового законодавства може призвести до різних форм юридичної відповідальності, включаючи кримінальну.

Раніше ми писали, що питання використання зелених насаджень, навіть на закинутих землях, підпадає під дію українського законодавства. Спершу може здатися, що самосів на незаселених ділянках не має великого значення, проте це не дає підстав для незаконного вирубування дерев без відповідного дозволу.

Також ми розповідали, що багато жителів сільської місцевості та приватного сектору мають сади на своїх ділянках. Іноді дерева перестають плодити або всихають через вік чи захворювання. У таких випадках власник може вирішити зрізати дерева для використання їх як дрова.