Заготівля дров в лісі — чи можна рубати повалені буревієм дерева у 2025 році

Дерево зламалось від вітру. Фото: Pexels

Заготівля дров для опалення осель — актуальне питання для багатьох українців, особливо в селах. Доволі часто, в лісосмугах та вздовж доріг, можна побачити повалені сильним вітром дерева, які ніхто не прибирає. В такі моменти деякі українці задумуються, чи можна використати таку деревину на дрова.

Про те, чи можуть українці рубати на дрова дерева повалені буревієм, пояснили в Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

Читайте також:

Чи можна просто піти до лісу й рубати на дрова повалені дерева

Відповідно до Лісового кодексу України, самостійна заготівля деревини, навіть сухостою чи повалених дерев, потребує оформлення лісорубного квитка. Цей документ видають лісогосподарські підприємства, які також відповідають за очищення лісів. Цей документ дозволяє:

заготовляти деревину;

вести облік природного відновлення лісу;

обліковувати оплату за використання лісових ресурсів;

контролювати способи очищення лісосік від залишків деревини;

контролювати кількість деревини, яку можна відпускати, визначати терміни заготівлі та транспортування;

оформляти сертифікат про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів, виготовлених з них, у вигляді "єСертифікату походження лісоматеріалів".

Звичайним громадянам, без цього дозволу, можна збирати лише лісову підстилку: листя, хвою, дрібні гілки чи кору. Усі інші дії без відповідних документів розцінюються як незаконні. За це передбачені штрафи за статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чому дрова гниють у лісі, а люди не можуть ними користуватися

Це питання має кілька причин. По-перше, заготівля дров у лісі — небезпечна справа. У разі травми або нещасного випадку виникає питання, хто нестиме відповідальність. По-друге — це законодавчі обмеження. Лісогосподарські підприємства не можуть дозволити людям заготовляти дрова без лісорубного квитка, навіть якщо це сушняк чи вітровал.

Окрім того, іноді під виглядом збору сухостою незаконно вивозять цінні породи дерев. Тому необхідний нагляд за такими роботами. Якщо ви плануєте самостійно заготовляти дрова, звертайтеся до місцевих лісництв для отримання дозволу. Це допоможе уникнути штрафів і порушення закону.

Раніше ми писали, що деревина є одним із найбільш використовуваних матеріалів у будівництві та облаштуванні різних об'єктів, таких як грядки, підвали чи лазні. Проте без належної обробки вона може почати гнити, що значно зменшує її довговічність.

Також ми розповідали, що в Україні часто можна зустріти земельні ділянки, де самосівом ростуть чагарники та дерева. На перший погляд, ці рослини можуть здатися непотрібними, тому деякі українці розмірковують, чи можливо заготовляти дрова на таких ділянках.