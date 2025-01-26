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Поваленные бурей деревья — можно ли рубить на дрова в 2025 году

26 января 2025 14:27
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров в лесу — можно ли рубить поваленные бурей деревья в 2025 году
Дерево сломалось от ветра. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Заготовка дров для отопления домов — актуальный вопрос для многих украинцев, особенно в селах. Довольно часто, в лесополосах и вдоль дорог, можно увидеть поваленные сильным ветром деревья, которые никто не убирает. В такие моменты некоторые украинцы задумываются, можно ли использовать такую древесину на дрова.

О том, могут ли украинцы рубить на дрова деревья поваленные ураганом, объяснили в Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

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Согласно Лесного кодекса Украины, самостоятельная заготовка древесины, даже сухостоя или поваленных деревьев, требует оформления лесорубного билета. Этот документ выдают лесохозяйственные предприятия, которые также отвечают за очистку лесов. Этот документ позволяет:

  • заготовлять древесину;
  • вести учет естественного восстановления леса;
  • учитывать оплату за использование лесных ресурсов;
  • контролировать способы очистки лесосек от остатков древесины;
  • контролировать количество древесины, которую можно отпускать, определять сроки заготовки и транспортировки;
  • оформлять сертификат о происхождении лесоматериалов и пиломатериалов, изготовленных из них, в виде "еСертификата происхождения лесоматериалов".

Обычным гражданам без этого разрешения можно собирать только лесную подстилку: листья, хвою, мелкие ветки или кору. Все остальные действия без соответствующих документов расцениваются как незаконные. За это предусмотрены штрафы по статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Почему дрова гниют в лесу, а люди не могут ими пользоваться

Этот вопрос имеет несколько причин. Во-первых, заготовка дров в лесу — это опасное дело. В случае травмы или несчастного случая возникает вопрос, кто будет нести ответственность. Во-вторых —- это законодательные ограничения. Лесохозяйственные предприятия не могут позволить людям заготавливать дрова без лесорубного билета, даже если это сушняк или ветровал.

Кроме того, иногда под видом сбора сухостоя незаконно вывозят ценные породы деревьев. Поэтому необходим надзор за такими работами. Если вы планируете самостоятельно заготавливать дрова, обращайтесь в местные лесничества для получения разрешения. Это поможет избежать штрафов и нарушения закона.

Ранее мы писали, что древесина является одним из наиболее используемых материалов в строительстве и обустройстве различных объектов, таких как грядки, подвалы или бани. Однако без надлежащей обработки она может начать гнить, что значительно уменьшает ее долговечность.

Также мы рассказывали, что в Украине часто можно встретить земельные участки, где самосевом растут кустарники и деревья. На первый взгляд, эти растения могут показаться ненужными, поэтому некоторые украинцы размышляют, возможно ли заготовлять дрова на таких участках.

отопительный сезон деревья отопление дрова древесина

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