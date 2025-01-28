Чи можна без дозволу рубати на дрова фруктові дерева на своїй ділянці у 2025 році

Чоловік ріже дерево. Фото: Pexels

Багато мешканців сіл та приватного сектору мають власні сади на своїй території. Інколи дерева на цих ділянках перестають приносити плоди або всихають через вік чи хвороби. В такі моменти власник землі може прийняти рішення зрізати їх на дрова, але виникає питання, чи можна це робити без дозволу.

Про те, чи можна рубати на дрова плодові дерева на власній земельній ділянці у 2025 році, зазначається в Земельному кодексі України.

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Чи можна рубати на дрова плодові дерева

В Україні є чітко визначені правила для вирубування дерев, включаючи плодові. Ці правила залежать від того, де росте дерево — на приватній чи державній землі. Згідно з Лісовим кодексом України, існує два типи використання лісових ресурсів:

загальне;

спеціальне.

Загальне використання дозволяє збирати дикорослі рослини (ягоди, гриби, трави) для особистих потреб, але не стосується деревини. Для вирубування дерев потрібен спеціальний дозвіл.

На територіях, що мають статус природно-заповідного фонду, вирубка дерев суворо заборонена. Такі території мають велике екологічне значення, тому будь-які дії, що можуть порушити їхній стан, потребують спеціальних дозволів.

Чи можна заготовляти дрова з плодових дерев на своїй землі

Плодові дерева можна видаляти без спеціального дозволу, якщо вони не ростуть на землі з нерухомістю, яка є частиною реєстру пам’яток або на зелених зонах, таких як бульвари чи садиби, що доступні для відвідування. У приватних садах та присадибних ділянках вирубка плодових дерев дозволена без попереднього погодження.

Однак, законодавство забороняє несанкціоновану вирубку дерев, що можуть бути рідкісними або охороняються на міжнародному рівні. Наприклад, деякі види дерев занесені до Червоної книги України. За незаконну вирубку таких дерев передбачені штрафи. Тож, якщо на вашій ділянці самосівом виросло рідкісне дерево, чіпати його без дозволу не бажано.

Загалом, в Україні вирубка плодових дерев дозволена лише в певних випадках. На приватних ділянках — без дозволу, якщо це не порушує екологічні норми. На державних і природоохоронних територіях — тільки за спеціальним дозволом.

Раніше ми писали, що заготівля дров для опалення є важливим питанням для багатьох українців, особливо в сільській місцевості. Часто на лісових узліссях або уздовж доріг можна побачити дерева, повалені сильними вітрами, які залишаються неприбраними. У таких випадках деякі люди починають розмірковувати, чи можна використати ці дерева для заготівлі дров.

Також ми розповідали, що під час опалювального сезону в Україні чимало людей обирають дрова як основне джерело тепла для своїх осель. Процес отримання твердого палива не є складним і зазвичай здійснюється через лісництво.