Можно ли без разрешения рубить на дрова фруктовые деревья на своем участке в 2025 году

Мужчина режет дерево. Фото: Pexels

Многие жители сел и частного сектора имеют собственные сады на своей территории. Иногда деревья на этих участках перестают приносить плоды или усыхают из-за возраста или болезни. В такие моменты владелец земли может принять решение срезать их на дрова, но возникает вопрос, можно ли это делать без разрешения.

О том, можно ли рубить на дрова плодовые деревья на собственном земельном участке в 2025 году, отмечается в Земельном кодексе Украины.

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Можно ли рубить на дрова плодовые деревья

В Украине есть четко определенные правила для вырубки деревьев, включая плодовые. Эти правила зависят от того, где растет дерево — на частной или государственной земле. Согласно Лесному кодексу Украины, существует два типа использования лесных ресурсов:

общее;

специальное;

Общее использование позволяет собирать дикорастущие растения (ягоды, грибы, травы) для личных нужд, но не касается древесины. Для вырубки деревьев требуется специальное разрешение.

На территориях, имеющих статус природно-заповедного фонда, вырубка деревьев строго запрещена. Такие территории имеют большое экологическое значение, поэтому любые действия, которые могут нарушить их состояние, требуют специальных разрешений.

Можно ли заготавливать дрова из плодовых деревьев на своей земле

Плодовые деревья можно удалять без специального разрешения, если они не растут на земле с недвижимостью, которая является частью реестра памятников или на зеленых зонах, таких как бульвары или усадьбы, доступные для посещения. В частных садах и приусадебных участках вырубка плодовых деревьев разрешена без предварительного согласования.

Однако, законодательство запрещает несанкционированную вырубку деревьев, которые могут быть редкими или охраняемыми на международном уровне. Например, некоторые виды деревьев занесены в Красную книгу Украины. За незаконную вырубку таких деревьев предусмотрены штрафы. Поэтому, если на вашем участке самосевом выросло редкое дерево, трогать его без разрешения не желательно.

В целом, в Украине вырубка плодовых деревьев разрешена лишь в определенных случаях. На частных участках — без разрешения, если это не нарушает экологические нормы. На государственных и природоохранных территориях — только по специальному разрешению.

Ранее мы писали, что заготовка дров для отопления является важным вопросом для многих украинцев, особенно в сельской местности. Часто на лесных опушках или вдоль дорог можно увидеть деревья, поваленные сильными ветрами, которые остаются неубранными. В таких случаях некоторые люди начинают размышлять, можно ли использовать эти деревья для заготовки дров.

Также мы рассказывали, что во время отопительного сезона в Украине немало людей выбирают дрова как основной источник тепла для своих домов. Процесс получения твердого топлива не является сложным и обычно осуществляется через лесничество.