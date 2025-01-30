Дрова у дороги — можно ли рубить сухостой вдоль автодорог в 2025 году

Сухое дерево упало на дорогу. Фото: Pexels

На большинстве дорог Украины вдоль трасс растут деревья и кустарники. В некоторых местах эти растительные насаждения заброшены: валяются поваленные деревья и сухие ветки. Это часто привлекает внимание местных жителей, которые иногда желают использовать эту древесину на дрова. Однако не каждый знает, могут ли граждане самостоятельно заниматься вырубкой сухостоя и заготавливать дрова возле автомобильных дорог, в частности в пределах полосы отвода.

О том, кто отвечает за состояние лесополос вдоль дорог и можно ли заниматься рубкой сухостоя на этих участках в 2025 году, отмечается в законе Украины "Об автомобильных дорогах".

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Кто отвечает за лесополосы возле дорог

Автомобильные дороги общего пользования являются объектами, находящимися под управлением государства. Они включают не только проезжую часть, но и полосы движения, дорожные сооружения, технические средства организации движения и зеленые насаждения. За содержание дорог и их озеленение отвечают государственные и местные органы власти:

для дорог государственного значения — центральные органы власти;

для улиц в городах и селах — местные администрации;

Они могут выдавать разрешения на проведение работ, включая вырубку деревьев и другие действия с использованием зеленых насаждений.

Почему нельзя рубить на дрова сухостой возле дороги

Жители Украины часто замечают, что лесополосы вдоль автомобильных трасс захламлены поваленными стволами деревьев и сухими ветками. Важно осуществлять своевременную очистку этих территорий не только из эстетических соображений, но и для обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому у некоторых украинцев возникает резонный вопрос, почему нельзя использовать эту древесину на дрова. Однако здесь не все так просто.

Зеленые насаждения в пределах полос отвода автодорог государственного значения находятся на балансе Служб автомобильных дорог в соответствующих областях. Для их содержания заключаются договоры с подрядными организациями, которые отвечают за уход за такими участками.

Эти организации имеют право удалять аварийные деревья, такие как сухостой или поврежденные растения, находящиеся рядом с проезжей частью или в опасной для линий электропередач зоне. Работы проводятся только при наличии лесорубного билета и после оценки стоимости древесины экспертами.

Стоимость срезанных деревьев вычитается из стоимости выполненных работ или перечисляется на счет Службы автомобильных дорог. В определенных ситуациях очистку поваленных деревьев могут осуществлять подразделения ГСЧС.

Именно поэтому сбор сухих деревьев, веток или других остатков растительности в лесополосах возле дороги гражданами без надлежащего разрешения не допускается. В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Украины, такое нарушение лесного законодательства может привести к различным формам юридической ответственности, включая уголовную.

Ранее мы писали, что вопрос использования зеленых насаждений, даже на заброшенных землях, подпадает под действие украинского законодательства. Сперва может показаться, что самосев на незаселенных участках не имеет большого значения, однако это не дает оснований для незаконной вырубки деревьев без соответствующего разрешения.

Также мы рассказывали, что многие жители сельской местности и частного сектора имеют сады на своих участках. Иногда деревья перестают плодить или усыхают из-за возраста или заболевания. В таких случаях владелец может решить срезать деревья для использования их на дрова.