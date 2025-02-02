Дрова для опалення — чи можна рубати самосів на власному городі у 2025 році

Дрова на земельній ділянці. Фото: Pexels

Багато жителів сіл мають у власності доволі великі ділянки землі біля своїх будинків. Зазвичай левову частку цієї території відводять саме під власний город. Однак інколи на ділянці або безпосередньо біля неї самосівом можуть вирости дерева. В такі моменти в українців виникає питання, чи можна використовувати таку деревину для власних потреб, наприклад на дрова.

Про те, чи можна рубати на дрова самосів на власному городі, зазначається в Земельному кодексі України.

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Якщо ваша ділянка є приватною власністю або присадибною, тобто на ній є будинок чи господарські споруди, ви маєте право самостійно вирубати дерева, в тому числі самосів. Закон дозволяє вам не звертатися до органів влади за дозволом, якщо дерева ростуть на вашій землі. Це стосується навіть тих випадків, коли ділянка ще не приватизована, але на ній є будівлі.

Якщо дерева ростуть на прибудинковій території чи в межах громади, для їх вирубки потрібно отримати дозвіл місцевих органів влади. Це правило стосується навіть тих дерев, що були посаджені вами. Тому, якщо самосів на прибудинковій території, на межі вашого городу або на вулиці, не забудьте звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання дозволу.

Чи можна займатись рубкою дерев на власному городі

Що стосується сільськогосподарських земель, то власники таких ділянок мають право вирубати самосів без необхідності отримувати додаткові дозволи. Це передбачено агротехнічними заходами, які включають боротьбу з бур'янами та вирубку деревної рослинності для поліпшення стану ґрунту.

Отже, власники земельних ділянок, які українці використовують під власний город, можуть вирубати самосів на цій території без спеціального дозволу, якщо це не порушує екологічні норми. Однак на прибудинкових територіях, за межами вашого городу чи вулицях необхідно отримати дозвіл місцевих органів влади.

Раніше ми писали, що багато доріг України оточені деревами та чагарниками, деякі з яких занедбані — повалені дерева та сухі гілки часто залишаються неприбраними. Це привертає увагу місцевих мешканців, які інколи хочуть використати деревину на дрова.

Також ми розповідали, що заготівля дров для опалення — важливе питання для багатьох українців, особливо в селах. Часто в лісосмугах і на узбіччях доріг можна побачити повалені вітром дерева, які ніхто не прибирає, і тому виникає питання, чи можна їх забирати на дрова.