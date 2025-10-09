НБУ начал вывод копеек из обращения — какие монеты лучше не хранить украинцам

Украинские монеты. Фото: УНИАН

Национальный банк в октябре начал процесс постепенного изъятия из наличного обращения определенных монет. Это означает, что со временем их постигнет судьба номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек, которые полностью утратили статус платежного средства.

Изъятие монет из обращения

В свое время НБУ предупреждал украинцев о выводе из употребления старых копеек, платежеспособность которых минимизировалась. Номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек почти не использовали в расчетных операциях, а расходы на чеканку и подкрепление обращения оставались высокими.

Теперь регулятор начал аналогичный процесс с номиналом 10 копеек. С 1 октября эти монеты прекратили выдавать клиентам финансовых учреждений. Попадая в банки, металлические деньги больше не возвращаются в оборот: их изымают и передают в НБУ для перечисления/утилизации.

Однако важно уточнить, что монеты остаются действительным платежным средством на территории Украины, то есть:

их принимают для расчетов и платежных операций;

предприятия могут выдавать клиентам сдачу номиналом 10 копеек;

граждане не должны выбрасывать деньги или специально сдавать/обменивать.

По информации Нацбанка, в наличном обращении находится около 4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек (27,4% от общего количества в употреблении). Спрос на них планомерно падает, участие в расчетах минимальное. Иными словами, номинал перестал играть существенную роль в платежных операциях.

Что делать со старыми копейками

Некоторые изделия имеют ценность для коллекционеров. В частности большим количеством дорогих штампов может похвастаться номинал 10 копеек. По данным специализированного портала "Монеты-ягодки", немалую финансовую выгоду принесут такие разновидности:

1.14ГАм (мелкий гурт) — от 10 000 до 13 000 грн;

1.34АБм — от 5 000 до 7 000 грн;

1.34ЕАм (шестиягодник) — от 1 200 до 1 800 грн;

2.21ВАк — от 10 000 до 18 000 грн;

3.11ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 9 000 грн;

3.12ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 8 000 грн;

3.31ЖАг (гладкий гурт) — от 8 000 до 16 000 грн;

4ВАм (английский чекан) — от 14 000 до 20 000 грн.

Все разновидности — 1992 года чеканки. Чтобы правильно его определить, необходимо узнать характерные особенности аверса и реверса, после чего сравнить признаки на своей копейке. Но лучший вариант — обратиться за помощью к нумизматам, которые точно подтвердят штамп.

Что еще нужно знать украинцам

