Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Забытый номинал — с какими копейками скоро придется попрощаться

Забытый номинал — с какими копейками скоро придется попрощаться

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:05
НБУ начал вывод копеек из обращения — какие монеты лучше не хранить украинцам
Украинские монеты. Фото: УНИАН

Национальный банк в октябре начал процесс постепенного изъятия из наличного обращения определенных монет. Это означает, что со временем их постигнет судьба номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек, которые полностью утратили статус платежного средства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими копейками скоро придется попрощаться украинцам.

Реклама
Читайте также:

Изъятие монет из обращения

В свое время НБУ предупреждал украинцев о выводе из употребления старых копеек, платежеспособность которых минимизировалась. Номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек почти не использовали в расчетных операциях, а расходы на чеканку и подкрепление обращения оставались высокими.

Теперь регулятор начал аналогичный процесс с номиналом 10 копеек. С 1 октября эти монеты прекратили выдавать клиентам финансовых учреждений. Попадая в банки, металлические деньги больше не возвращаются в оборот: их изымают и передают в НБУ для перечисления/утилизации.

Однако важно уточнить, что монеты остаются действительным платежным средством на территории Украины, то есть:

  • их принимают для расчетов и платежных операций;
  • предприятия могут выдавать клиентам сдачу номиналом 10 копеек;
  • граждане не должны выбрасывать деньги или специально сдавать/обменивать.

По информации Нацбанка, в наличном обращении находится около 4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек (27,4% от общего количества в употреблении). Спрос на них планомерно падает, участие в расчетах минимальное. Иными словами, номинал перестал играть существенную роль в платежных операциях.

Что делать со старыми копейками

Некоторые изделия имеют ценность для коллекционеров. В частности большим количеством дорогих штампов может похвастаться номинал 10 копеек. По данным специализированного портала "Монеты-ягодки", немалую финансовую выгоду принесут такие разновидности:

  • 1.14ГАм (мелкий гурт) — от 10 000 до 13 000 грн;
  • 1.34АБм — от 5 000 до 7 000 грн;
  • 1.34ЕАм (шестиягодник) — от 1 200 до 1 800 грн;
  • 2.21ВАк — от 10 000 до 18 000 грн;
  • 3.11ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 9 000 грн;
  • 3.12ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 8 000 грн;
  • 3.31ЖАг (гладкий гурт) — от 8 000 до 16 000 грн;
  • 4ВАм (английский чекан) — от 14 000 до 20 000 грн.

Все разновидности — 1992 года чеканки. Чтобы правильно его определить, необходимо узнать характерные особенности аверса и реверса, после чего сравнить признаки на своей копейке. Но лучший вариант — обратиться за помощью к нумизматам, которые точно подтвердят штамп.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в сентябре Национальный банк продавал памятную монету номиналом 200 гривен за 90 000 грн. "Космическая" цена объяснялась материалом чеканки — изделие изготовили из золота 900 пробы (15,55 г).

Также мы писали, что обычная монета номиналом 10 копеек 1992 года выпуска способна принести владельцам от 6 000 до 9 000 грн в среднем. Столько стоит разновидность 3.11ДАм с мелкой насечкой.

НБУ деньги монеты коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации