НБУ почав виведення копійок з обігу — які монети краще не зберігати українцям

Національний банк у жовтні розпочав процес поступового вилучення з готівкового обігу певних монет. Це означає, що з часом їх спіткає доля номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок, які повністю втратили статус платіжного засобу.

Вилучення монет з обігу

Свого часу НБУ попереджав українців про виведення з ужитку старих копійок, платоспроможність яких мінімізувалася. Номінали 1, 2, 5 та 25 копійок майже не використовували в розрахункових операціях, а витрати на карбування та підкріплення обігу залишалися високими.

Тепер регулятор розпочав аналогічний процес із номіналом 10 копійок. З 1 жовтня ці монети припинили видавати клієнтам фінансових установ. Потрапляючи в банки, металеві гроші більше не повертаються в обіг: їх вилучають і передають в НБУ для перерахування/утилізації.

Проте важливо уточнити, що монети залишаються дійсним платіжним засобом на території України, тобто:

їх приймають для розрахунків і платіжних операцій;

підприємства можуть видавати клієнтам решту номіналом 10 копійок;

громадяни не повинні викидати гроші чи спеціально здавати/обмінювати.

За інформацією Нацбанку, в готівковому обігу перебуває близько 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок (27,4% від загальної кількості в ужитку). Попит на них планомірно падає, участь у розрахунках мінімальна. Іншими словами, номінал припинив відігравати істотну роль у платіжних операціях.

Що робити зі старими копійками

Деякі вироби мають велику цінність для колекціонерів. Зокрема значною кількістю дорогих штампів може похвалитися номінал 10 копійок. За даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", неабияку фінансову вигоду принесуть такі різновиди:

1.14ГАм (дрібний гурт) — від 10 000 до 13 000 грн;

1.34АБм — від 5 000 до 7 000 грн;

1.34ЕАм (шестиягідник) — від 1 200 до 1 800 грн;

2.21ВАк — від 10 000 до 18 000 грн;

3.11ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 9 000 грн;

3.12ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 8 000 грн;

3.31ЖАг (гладкий гурт) — від 8 000 до 16 000 грн;

4ВАм (англійський чекан) — від 14 000 до 20 000 грн.

Всі різновиди — 1992 року карбування. Щоб правильно його визначити, необхідно дізнатися характерні особливості аверсу і реверсу, після чого зрівняти ознаки на своїй копійці. Але найкращий варіант — звернутися по допомогу до нумізматів, які точно підтвердять штамп.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у вересні Національний банк продавав пам’ятну монету номіналом 200 гривень за 90 000 грн. "Космічна" ціна пояснювалася матеріалом карбування — виріб виготовили з золота 900 проби (15,55 г).

Також ми писали, що звичайна монета номіналом 10 копійок 1992 року випуску здатна принести власникам від 6 000 до 9 000 грн у середньому. Стільки коштує різновид 3.11ДАм із дрібною насічкою.