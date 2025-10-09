Відео
Україна
Новини
Головна Економіка Забутий номінал — з якими копійками скоро доведеться попрощатися

Забутий номінал — з якими копійками скоро доведеться попрощатися

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:05
НБУ почав виведення копійок з обігу — які монети краще не зберігати українцям
Українські монети. Фото: УНІАН

Національний банк у жовтні розпочав процес поступового вилучення з готівкового обігу певних монет. Це означає, що з часом їх спіткає доля номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок, які повністю втратили статус платіжного засобу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими копійками скоро доведеться попрощатися українцям.

Вилучення монет з обігу

Свого часу НБУ попереджав українців про виведення з ужитку старих копійок, платоспроможність яких мінімізувалася. Номінали 1, 2, 5 та 25 копійок майже не використовували в розрахункових операціях, а витрати на карбування та підкріплення обігу залишалися високими.

Тепер регулятор розпочав аналогічний процес із номіналом 10 копійок. З 1 жовтня ці монети припинили видавати клієнтам фінансових установ. Потрапляючи в банки, металеві гроші більше не повертаються в обіг: їх вилучають і передають в НБУ для перерахування/утилізації.

Проте важливо уточнити, що монети залишаються дійсним платіжним засобом на території України, тобто:

  • їх приймають для розрахунків і платіжних операцій;
  • підприємства можуть видавати клієнтам решту номіналом 10 копійок;
  • громадяни не повинні викидати гроші чи спеціально здавати/обмінювати.

За інформацією Нацбанку, в готівковому обігу перебуває близько 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок (27,4% від загальної кількості в ужитку). Попит на них планомірно падає, участь у розрахунках мінімальна. Іншими словами, номінал припинив відігравати істотну роль у платіжних операціях.

Що робити зі старими копійками

Деякі вироби мають велику цінність для колекціонерів. Зокрема значною кількістю дорогих штампів може похвалитися номінал 10 копійок. За даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", неабияку фінансову вигоду принесуть такі різновиди:

  • 1.14ГАм (дрібний гурт) — від 10 000 до 13 000 грн;
  • 1.34АБм — від 5 000 до 7 000 грн;
  • 1.34ЕАм (шестиягідник) — від 1 200 до 1 800 грн;
  • 2.21ВАк — від 10 000 до 18 000 грн;
  • 3.11ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 9 000 грн;
  • 3.12ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 8 000 грн;
  • 3.31ЖАг (гладкий гурт) — від 8 000 до 16 000 грн;
  • 4ВАм (англійський чекан) — від 14 000 до 20 000 грн.

Всі різновиди — 1992 року карбування. Щоб правильно його визначити, необхідно дізнатися характерні особливості аверсу і реверсу, після чого зрівняти ознаки на своїй копійці. Але найкращий варіант — звернутися по допомогу до нумізматів, які точно підтвердять штамп.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у вересні Національний банк продавав пам’ятну монету номіналом 200 гривень за 90 000 грн. "Космічна" ціна пояснювалася матеріалом карбування — виріб виготовили з золота 900 проби (15,55 г).

Також ми писали, що звичайна монета номіналом 10 копійок 1992 року випуску здатна принести власникам від 6 000 до 9 000 грн у середньому. Стільки коштує різновид 3.11ДАм із дрібною насічкою.

НБУ гроші монети колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
