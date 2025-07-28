Ихтиолог, фельдъегерь и мастер бекона — какие необычные вакансии появились в Украине в 2025

Женщина держит сало. Фото: УНИАН

С начала 2025 года Государственная служба занятости Украины предлагала работу по более 3,5 тысячам различных профессий — это лишь часть из более 9 тысяч, предусмотренных в Национальном классификаторе. Среди них были не только привычные повара, водители или электрики, но и достаточно редкие вакансии.

О том, какие нестандартные вакансии открывали на украинском рынке труда в течение последних шести месяцев, рассказали в Государственной службе занятости.

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Каких нетипичных специалистов ищут в Украине

Украинский рынок труда — это не только банальные объявления о поиске бухгалтеров или продавцов. Оказывается, даже в наше время можно найти вакансии, которые звучат так, будто пришли из прошлого или только что были придуманы. Неудивительно, что найти специалистов на эти должности не так уж и просто. Речь о таких специалистах:

Ихтиолог

Это специалист, который изучает рыб — их поведение, биологию и среду обитания. Такую должность предлагали не на побережье, как можно было бы подумать, а на Волыни. Нужен был ученый, занимающийся исследованием строения и размножения рыб.

Специалист по бекону

Да-да, речь идет именно о беконе. На Харьковщине искали мясника, который занимается исключительно обработкой свинины для производства этого продукта. Согласитесь, такая профессия точно выделяется в резюме.

Социальный патолог

Этот специалист изучает не физические болезни, а отклонения в поведении людей — например, агрессию, криминальные наклонности или социальные девиации. Работодатели искали такого специалиста в Черниговской области.

Фельдъегерь

Несмотря на необычное название, эта профессия имеет современное и важное значение — это курьер, который доставляет секретные или особо важные документы. Такие работники были нужны в Винницкой, Волынской, Николаевской и Харьковской областях.

Оператор местной телефонной сети

Когда-то популярная профессия, которая сегодня почти исчезла из-за мобильной связи. Но в 2025 году вакансии все же появлялись — в частности во Львовской и Донецкой областях. Работа заключается в обслуживании коммутационного оборудования, соединяющего абонентов в пределах локальной сети.

Как видим, украинский рынок труда способен удивить неординарными вакансиями. И хотя некоторые из них выглядят экзотично, за каждой стоит реальный запрос и потребность в специалистах.

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