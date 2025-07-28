Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Забытые и редкие профессии — каких специалистов ищут в 2025 году

Забытые и редкие профессии — каких специалистов ищут в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 15:05
Ихтиолог, фельдъегерь и мастер бекона — какие необычные вакансии появились в Украине в 2025
Женщина держит сало. Фото: УНИАН

С начала 2025 года Государственная служба занятости Украины предлагала работу по более 3,5 тысячам различных профессий — это лишь часть из более 9 тысяч, предусмотренных в Национальном классификаторе. Среди них были не только привычные повара, водители или электрики, но и достаточно редкие вакансии.

О том, какие нестандартные вакансии открывали на украинском рынке труда в течение последних шести месяцев, рассказали в Государственной службе занятости.

Реклама
Читайте также:

Каких нетипичных специалистов ищут в Украине

Украинский рынок труда — это не только банальные объявления о поиске бухгалтеров или продавцов. Оказывается, даже в наше время можно найти вакансии, которые звучат так, будто пришли из прошлого или только что были придуманы. Неудивительно, что найти специалистов на эти должности не так уж и просто. Речь о таких специалистах:

  • Ихтиолог

Это специалист, который изучает рыб — их поведение, биологию и среду обитания. Такую должность предлагали не на побережье, как можно было бы подумать, а на Волыни. Нужен был ученый, занимающийся исследованием строения и размножения рыб.

  • Специалист по бекону

Да-да, речь идет именно о беконе. На Харьковщине искали мясника, который занимается исключительно обработкой свинины для производства этого продукта. Согласитесь, такая профессия точно выделяется в резюме.

  • Социальный патолог

Этот специалист изучает не физические болезни, а отклонения в поведении людей — например, агрессию, криминальные наклонности или социальные девиации. Работодатели искали такого специалиста в Черниговской области.

  • Фельдъегерь

Несмотря на необычное название, эта профессия имеет современное и важное значение — это курьер, который доставляет секретные или особо важные документы. Такие работники были нужны в Винницкой, Волынской, Николаевской и Харьковской областях.

  • Оператор местной телефонной сети

Когда-то популярная профессия, которая сегодня почти исчезла из-за мобильной связи. Но в 2025 году вакансии все же появлялись — в частности во Львовской и Донецкой областях. Работа заключается в обслуживании коммутационного оборудования, соединяющего абонентов в пределах локальной сети.

Как видим, украинский рынок труда способен удивить неординарными вакансиями. И хотя некоторые из них выглядят экзотично, за каждой стоит реальный запрос и потребность в специалистах.

Ранее мы писали, что многие украинцы ищут возможность трудоустройства с надежным и регулярным заработком. При этом самыми выгодными могут оказаться неочевидные специальности, о которых мало кто знает.

Также мы рассказывали, что летние месяцы дарят подросткам в Украине немало свободного времени, но не все выбирают беззаботный отдых. Некоторые из них используют этот период для работы и получают за это достойное вознаграждение.

работа Госслужба занятости профессии рынок труда трудоустройство
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации