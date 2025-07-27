Підробітки для підлітків — які вакансії популярні цього літа та скільки можна отримувати

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Літні канікули — це період коли в українських підлітків є багато вільного часу. Однак не всі віддають перевагу відпочинку, дехто з них проводить цей час з користю та непогано заробляє.

Про те, яку роботу пропонують неповнолітнім та скільки можна заробляти влітку 2025 року, розповіли в Державній службі зайнятості.

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Скільки можуть заробляти неповнолітні у 2025 році

Під час літніх канікул 2025 року 98 українських підлітків отримали офіційну роботу за сприяння Служби зайнятості. Найчастіше школярі обирали вакансії офіціантів, продавців, пакувальників та бариста.

Заробітна плата залежно від регіону та виду роботи становила від 16 000 до 37 000 гривень на місяць. За даними Державної служби зайнятості, з початку року загалом вдалося працевлаштувати 164 громадян віком до 18 років. З них 98 розпочали роботу саме влітку — з 1 червня.

Такі сезонні підробітки не лише дають можливість підліткам заробити, а й допомагають зрозуміти свої професійні інтереси, відчути відповідальність і здобути перший трудовий досвід.

Які посади найпопулярніші серед підлітків

Серед найпопулярніших професій були:

офіціанти (понад 20 осіб);

продавці та пакувальники (по 12 осіб);

бариста, кухарі, сушисти, помічники майстрів, працівники кухні, сільгоспробітники, асистенти вихователів, бібліотекарі, швачки, майстри манікюру.

Попри скорочений робочий час для підлітків (36 годин на тиждень для 16–18-річних і 24 години — для 15–16-річних), зарплата залишалась конкурентною.

Наприклад, у туристичних містах, таких як Одеса, бариста й офіціанти отримували від 25 000 до 37 000 гривень на місяць. У менших містах чи на простіших посадах платили близько 16 000–20 000 грн. Іноді оплата здійснювалась погодинно або залежала від кількості виконаної роботи.

Окрім підбору вакансій, Служба зайнятості допомагає підліткам із профорієнтацією, розповідає про трудові права й соціальні гарантії. За потреби молоді надають індивідуальний супровід — юридичну, психологічну підтримку та допомогу в адаптації на новій роботі.

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