Подработки для подростков — какие вакансии популярны этим летом и сколько можно получать

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Летние каникулы — это период, когда у украинских подростков есть много свободного времени. Однако не все предпочитают отдых, некоторые из них проводят это время с пользой и неплохо зарабатывают.

О том, какую работу предлагают несовершеннолетним и сколько можно зарабатывать летом 2025 года, рассказали в Государственной службе занятости.

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Во время летних каникул 2025 года 98 украинских подростков получили официальную работу при содействии Службы занятости. Чаще всего школьники выбирали вакансии официантов, продавцов, упаковщиков и бариста.

Заработная плата в зависимости от региона и вида работы составляла от 16 000 до 37 000 гривен в месяц. По данным Государственной службы занятости, с начала года в целом удалось трудоустроить 164 граждан в возрасте до 18 лет. Из них 98 начали работу именно летом — с 1 июня.

Такие сезонные подработки не только дают возможность подросткам заработать, но и помогают понять свои профессиональные интересы, почувствовать ответственность и получить первый трудовой опыт.

Какие должности самые популярные среди подростков

Среди самых популярных профессий были:

официанты (более 20 человек);

продавцы и упаковщики (по 12 человек);

бариста, повара, сушисты, помощники мастеров, работники кухни, сельхозработники, ассистенты воспитателей, библиотекари, швеи, мастера маникюра.

Несмотря на сокращенное рабочее время для подростков (36 часов в неделю для 16-18-летних и 24 часа — для 15-16-летних), зарплата оставалась конкурентной.

Например, в туристических городах, таких как Одесса, бариста и официанты получали от 25 000 до 37 000 гривен в месяц. В меньших городах или на более простых должностях платили около 16 000-20 000 грн. Иногда оплата осуществлялась почасово или зависела от количества выполненной работы.

Кроме подбора вакансий, Служба занятости помогает подросткам с профориентацией, рассказывает о трудовых правах и социальных гарантиях. При необходимости молодежи предоставляют индивидуальное сопровождение — юридическую, психологическую поддержку и помощь в адаптации на новой работе.

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