Іхтіолог, фельд’єгер й майстер бекону — які незвичні вакансії з’явились в Україні у 2025

Жінка тримає сало. Фото: УНІАН

З початку 2025 року Державна служба зайнятості України пропонувала роботу за понад 3,5 тисячами різних професій — це лише частина з понад 9 тисяч, передбачених у Національному класифікаторі. Серед них були не лише звичні кухарі, водії чи електрики, а й досить рідкісні вакансії.

Про те, які нестандартні вакансії відкривали на українському ринку праці впродовж останніх шести місяців, розповіли в Державній службі зайнятості.

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Яких нетипових фахівців шукають в Україні

Український ринок праці — це не лише банальні оголошення про пошук бухгалтерів чи продавців. Виявляється, навіть у наш час можна знайти вакансії, що звучать так, ніби прийшли з минулого або щойно були вигадані. Тож не дивно, що знайти фахівців на ці посади не так вже й просто. Мова про таких спеціалістів:

Іхтіолог

Це спеціаліст, який вивчає риб — їхню поведінку, біологію та середовище існування. Таку посаду пропонували не на узбережжі, як можна було б подумати, а на Волині. Потрібен був науковець, що займається дослідженням будови та розмноження риб.

Спеціаліст із бекону

Так-так, мова йде саме про бекон. На Харківщині шукали м’ясника, який займається виключно обробкою свинини для виробництва цього продукту. Погодьтеся, така професія точно виділяється в резюме.

Соціальний патолог

Цей фахівець вивчає не фізичні хвороби, а відхилення у поведінці людей — наприклад, агресію, кримінальні нахили чи соціальні девіації. Роботодавці шукали такого спеціаліста в Чернігівській області.

Фельд’єгер

Попри незвичну назву, ця професія має сучасне і важливе значення — це кур’єр, який доставляє секретні або особливо важливі документи. Такі працівники були потрібні у Вінницькій, Волинській, Миколаївській та Харківській областях.

Оператор місцевої телефонної мережі

Колись популярна професія, яка сьогодні майже зникла через мобільний зв’язок. Але у 2025 році вакансії все ж з’являлися — зокрема у Львівській і Донецькій областях. Робота полягає в обслуговуванні комутаційного обладнання, що з’єднує абонентів у межах локальної мережі.

Як бачимо, український ринок праці здатен здивувати неординарними вакансіями. І хоча деякі з них виглядають екзотично, за кожною стоїть реальний запит і потреба у фахівцях.

Раніше ми писали, що багато українців шукають можливість працевлаштування з надійним та регулярним заробітком. Водночас найвигіднішими можуть виявитися неочевидні спеціальності, про які мало хто знає.

Також ми розповідали, що літні місяці дарують підліткам в Україні чимало вільного часу, та не всі обирають безтурботний відпочинок. Деякі з них використовують цей період для праці й отримують за це достойну винагороду.