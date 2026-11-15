Люди на новогодней ярмарке. Фото: УНИАН

С приближением зимних праздников европейские города превращаются в настоящую сказку. Главные площади заполняются деревянными шале, воздух наполняется ароматом пряностей, выпечки и глинтвейна. А тысячи огоньков создают неповторимую атмосферу новогодних праздников. Для миллионов туристов поездка на рождественскую ярмарку стала любимой зимней традицией.

Об этом сообщает британское издание Express, передают Новини.LIVE.

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Где найти настоящую рождественскую атмосферу

Каждый год путешественники со всего мира отправляются за границу ради заснеженных домиков, сияющих катков, праздничных елок и сказочных декораций. Однако выбрать идеальное место бывает непросто, ведь каждый город предлагает уникальную атмосферу и развлечения. Как показывает масштабное исследование экспертов по путешествиям eurochange, самые красивые ярмарки часто прячутся в менее очевидных, но невероятно уютных уголках континента.

Ярким примером является ярмарка в городе Сибиу (Румыния), которая уже открылась и продлится вплоть до 3 января 2027 года. Она собирает людей, представляющих традиционные ремесла и изделия ручной работы.

Рождественская ярмарка в Сибиу, Румыния. Фото: targuldecraciun.ro

Это место может поразить архитектурой с красочными зданиями и предложит посетителям настоящую сказочную программу — от большого катка и панорамного колеса обозрения до каруселей, поездов и мастерской Санта-Клауса.

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Разнообразие европейских традиций

Помимо Румынии, праздничный сезон привлекает путешественников в самые разные уголки Европы — от живописных городков Центральной Европы до скандинавских зимних традиций.

Такие города, как Оломоуц, Брно или Прага, славятся своей уютной готической архитектурой, которая во время рождественских праздников выглядит особенно очаровательно благодаря мерцающей иллюминации и классическим вертепам.

А вот ярмарка "Christmas at Liseberg" в шведском Гетеборге предлагает гостям грандиозные световые инсталляции, заснеженные пейзажи и уникальную северную атмосферу уюта.

Рождественская ярмарка Christmas at Liseberg, Швеция. Фото: liseberg.se

Французский Страсбург или бельгийский Льеж привлекают путешественников многовековыми традициями, грандиозными елками и невероятной праздничной выпечкой.

Поэтому, планируя поездку на рождественские праздники, стоит обращать внимание не только на популярные мегаполисы, но и на исторические европейские города. Они предлагают не менее сказочную атмосферу, аутентичные украинские или местные ремесла, меньшие толпы туристов и гораздо более уютный отдых.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE подсчитали сумму, которую придется потратить на поездку на рождественские праздники в Варшаву. Добираться удобнее и дешевле получится на автобусе, ведь билеты в обе стороны обойдутся всего в 2990 гривен. Однако путешественникам стоит учесть, что большинство магазинов на Рождественские праздники закрыты.

Также Новини.LIVE сообщали, какие европейские курорты не стоит выбирать в 2027 году. Албанская ривьера привлекает внимание туристов из-за сходства с Мальдивами. Однако инфраструктура региона не рассчитана на большие скопления людей в пик сезона.