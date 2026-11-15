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Головна Економіка Забудьте про звичні маршрути: ці європейські ярмарки здивують на Різдво

Забудьте про звичні маршрути: ці європейські ярмарки здивують на Різдво

Ua ru
15 листопада 2026 11:35
Різдвяні ярмарки 2026-2027: які міста Європи варто відвідати українцям взимку (фото) УНІАН
Люди на новорічному ярмарку. Фото: УНІАН

З наближенням зимових свят європейські міста перетворюються на справжню казку. Головні площі заповнюються дерев'яними шале, повітря наповнюється ароматом прянощів, випічки і глінтвейну. А тисячі вогників створюють неповторну атмосферу новорічних свят. Для мільйонів туристів поїздка на різдвяний ярмарок стала улюбленою зимовою традицією.

Про це повідомляє британське видання Express, передають Новини.LIVE.

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Де шукати справжню різдвяну атмосферу

Щороку мандрівники з усього світу вирушають за кордон заради засніжених будиночків, сяючих ковзанок, святкових ялинок та казкових декорацій. Проте обрати ідеальну локацію буває непросто, адже кожне місто пропонує унікальну атмосферу та розваги. Як свідчить масштабне дослідження експертів з подорожей eurochange, найкрасивіші ярмарки часто ховаються у менш очевидних, але неймовірно затишних куточках континенту.

Яскравим прикладом є ярмарок у місті Сібіу (Румунія), який вже відкрився і триватиме аж до 3 січня 2027 року. Він збирає людей, які презентують традиційні ремесла та вироби ручної роботи.

Сібіу
Різдвяний ярмарок в Сібіу, Румунія. Фото: targuldecraciun.ro

Локація може вразити архітектурою з кольоровими будівлями та запропонує відвідувачам справжню казкову програму — від великої ковзанки й панорамного колеса огляду до каруселей, потягів та майстерні Санта-Клауса. 

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Різноманіття європейських традицій

Окрім Румунії, святковий сезон приваблює мандрівників у найрізноманітніші куточки Європи — від мальовничих містечок Центральної Європи до скандинавських зимових традицій.

Міста на кшталт Оломоуца, Брно чи Праги славляться своєю затишною готичною архітектурою, яка під час різдвяних свят виглядає особливо чарівно завдяки мерехтливій ілюмінації та класичним вертепам.

А от ярмарок "Christmas at Liseberg" у шведському Гетеборзі пропонує гостям грандіозні світлові інсталяції, засніжені пейзажі та унікальну північну атмосферу затишку.

Christmas markets at Liseberg | Liseberg
Різдвяний ярмарок Christmas at Liseberg, Швеція. Фото: liseberg.se

Французький Страсбург чи бельгійський Льєж приваблюють мандрівників багатовіковими традиціями, грандіозними ялинками та неймовірною святковою випічкою.

Тож плануючи поїздку на різдвяні свята, варто звертати увагу не лише на популярні мегаполіси, а й на історичні європейські міста. Вони пропонують не менш казкову атмосферу, автентичні українські чи місцеві ремесла, менші натовпи туристів та значно затишніший відпочинок.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE підраховували суму, яку доведеться витратити на поїздку на різдвяні свята до Варшави. Добиратись зручніше і дешевше вийде автобусом, адже ціни на квитки в обидві сторони обійдуться лише в 2990 гривень. Однак мандрівникам варто врахувати, що більшість магазинів в Різдвяні свята зачинені.

Також Новини.LIVE повідомляли, які європейські курорти не варто обирати у 2027 році. Албанська ривʼєра привертаю увагу туристів через схожість на Мальдіви. Однак інфраструктура регіону не розрахована на великий натовп людей в пік сезону.

Європа Новий рік ярмарки Різдво туризм
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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