Работа в Финляндии: как заработать 2 000 евро за неделю

Парень вдыхает воздух. Фото: Pexels

Путешествовать по живописным островам, вдыхать ароматы морского бриза, сосновых лесов, свежеиспеченного хлеба и финской сауны — и получать за это официальную зарплату в размере 2 000 евро. Звучит как сценарий сказочного отдыха, однако для туристического бюро архипелага Турку в Финляндии это вполне реальный бизнес-проект. Там ищут человека с острым обонянием и харизмой, чтобы доказать: самые приятные запахи в мире царят вовсе не во французских парфюмерных столицах.

Об этом сообщает Saarsito, передают Новини.LIVE.

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Каковы обязанности на работе

Отобранный кандидат будет работать в течение 5-7 дней в мае или июне 2027 года. Организаторы обещают полностью покрыть расходы на перелет и проживание.

В обязанности «носа» будет входить:

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путешествие по островам архипелага и дегустация местных ароматов (от свежей выпечки и дыма сауны до морского бриза);

яркий и убедительный анализ ощущенных запахов на видео;

создание собственного фото- и видеоконтента для социальных сетей Visit Turku Archipelago;

составление итогового объективного отчета об ароматическом потенциале региона.

Оплата составляет 2 000 евро брутто за весь период выполнения заданий, дополнительно начисляется официальная компенсация за отпуск. С выбранным кандидатом будет заключен срочный трудовой договор.

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Кто может подать заявку

Диплом или специальное образование не требуются. Организаторы ищут харизматичного человека, который не боится смелых экспериментов и уверенно ведет себя перед камерой.

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Среди обязательных условий:

возраст от 18 лет;

наличие права на работу в Финляндии (как на момент подачи заявки, так и на май-июнь 2027 года);

наличие собственного смартфона или камеры для съемки видео и фото;

отсутствие аллергии на сауну и готовность к полной занятости в начале лета 2027 года.

Как будет проходить отбор и куда отправлять видео

Собеседования с кандидатами проводиться не будут. Работодатели будут принимать решение исключительно на основе присланных материалов. Оцениваться будут техника обоняния, убедительность описания ароматов, харизма на видео и умение взаимодействовать с аудиторией.

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Для участия в конкурсе необходимо выполнить три шага до 25 октября:

Записать и опубликовать короткое видео в Instagram или TikTok, где представиться кандидатом, выбрать любой предмет, понюхать его на камеру и проанализировать запах. В посте обязательно нужно отметить аккаунт и добавить хэштег #SaaristoNoseJob. Профиль должен быть открытым. Заполнить официальную анкету на сайте и добавить ссылку на свое видео.

Все участники получат ответ по электронной почте до 10 ноября.

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С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какая из стран готова платить до 10 000 евро за переезд. Деньги будут выплачиваться двумя равными частями. Первая половина поступит авансом после одобрения заявки, а вторая — после того, как участник проживёт в выбранном регионе один год.

Также Новини.LIVE сообщали о туризме вблизи Украины. Одной из таких стран стала соседняя Польша. По словам генерального секретаря Польской туристической палаты Павела Радолинского, значительную часть иностранных гостей составляют туристы из соседних государств.