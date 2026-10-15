Робота у Фінляндії: як заробити за тиждень 2 000 євро

Хлопець вдихає повітря. Фото: Pexels

Подорожувати мальовничими островами, вдихати аромати морського бризу, соснових лісів, свіжоспеченого хліба та фінської сауни — і отримувати за це офіційну зарплату у розмірі 2 000 євро. Звучить як сценарій казкового відпочинку, проте для туристичного бюро архіпелагу Турку у Фінляндії це цілком реальний бізнес-проєкт. Там шукають людину з гострим нюхом та харизмою, аби довести: найприємніші запахи у світі панують зовсім не у французьких парфумерних столицях.

Про це повідомляє Saarsito, передають Новини.LIVE.

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Які обов'язки на роботі

Відбрана людина працюватиме протягом 5-7 днів у травні або червні 2027 року. Організатори обіцяють повністю покрити витрати на переліт та проживання.

До обов'язків "носа" входитиме:

подорож островами архіпелагу та дегустація місцевих ароматів (від свіжої випічки та диму сауни до морського бризу);

яскравий та переконливий аналіз відчутих запахів на відео;

створення власного фото- та відеоконтенту для соцмереж Visit Turku Archipelago;

складання підсумкового чесного звіту про ароматичний потенціал регіону.

Оплата становить 2 000 євро брутто за весь період виконання завдань, додатково нараховується офіційна компенсація за відпустку. З обраним кандидатом укладуть строковий трудовий договір.

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Хто може подати заявку

Диплом чи спеціальна освіта не потрібні. Організатори шукають харизматичну людину, яка не боїться сміливих експериментів та впевнено тримається перед камерою.

Серед обов'язкових умов:

вік від 18 років;

наявність права на роботу у Фінляндії (як на момент подачі, так і на травень-червень 2027 року);

наявність власного смартфона або камери для зйомки відео та фото;

відсутність алергії на сауну та готовність до повної зайнятості на початку літа 2027 року.

Як відбуватиметься відбір та куди надсилати відео

Співбесід із кандидатами проводити не будуть. Роботодавці ухвалюватимуть рішення виключно на основі надісланих матеріалів. Оцінюватимуть техніку нюхання, переконливість опису ароматів, харизму на відео та вміння взаємодіяти з аудиторією.

Для участі в конкурсі необхідно зробити три кроки до 25 жовтня:

Записати та опублікувати коротке відео в Instagram або TikTok, де представитися кандидатом, вибрати будь-який предмет, понюхати його на камеру та проаналізувати запах. У дописі обов'язково треба позначити акаунт та додати хештег #SaaristoNoseJob. Профіль має бути відкритим. Заповнити офіційну анкету на сайті та додати посилання на своє відео.

Усі учасники отримають відповідь електронною поштою до 10 листопада.

З чим ще варто ознайомитись

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