Греція виплачуватиме 10 000 євро за переїзд: умови програми

Будинки на узбережжі. Фото: Pexels

У Греції розширюють програму фінансової підтримки для людей, які готові назавжди переїхати до прикордонних регіонів країни. Учасники зможуть отримати 10 000 євро на облаштування на новому місці. Заявки на участь у програмі почнуть приймати вже з 14 жовтня.

Про це повідомляє грецьке видання ekathimerini.com, передають Новини.LIVE.

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У яких регіонах Греції діятиме програма

Про розширення ініціативи оголосила міністерка соціальної згуртованості та у справах сім'ї Домна Міхайліду. Програму, яку спочатку запровадили в північно-східному регіоні Еврос, поширять ще на десять регіональних одиниць.

До переліку територій, де можна буде отримати фінансову допомогу за переїзд, увійдуть:

Кілкіс;

Флорина;

Касторія;

Драма;

Пелла;

Гревена;

Козані;

Серрес;

Яніна;

Теспротія.

Згідно зі спільним рішенням міністерств, до програми включать сім із восьми муніципалітетів регіональної одиниці Яніна. У Теспротії допомогу поширять на муніципалітети Сулі та Філіатес.

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Які умови отримання 10 000 євро

Однією з головних змін стало скасування вимоги підтверджувати працевлаштування в регіоні, до якого переїжджає людина. Це має спростити участь у програмі для віддалених працівників та інших людей, які не прив'язані до місця роботи.

На телебаченні Міхайліду пояснила, що заявникам натомість потрібно буде мати власне житло або орендувати його в обраному регіоні. Крім того, програма більше не обмежуватиметься сільською місцевістю. Переїхати можна буде також до міст.

Хто зможе скористатися програмою

Коло потенційних учасників розширили. Тепер право на участь передбачатимуть для таких категорій:

громадяни Греції, які проживають в інших країнах Європейського Союзу;

випускників закладів вищої освіти у визначених регіонах, які вирішать залишитися там після завершення навчання.

Таким чином, для участі не обов'язково обирати невелике село або заздалегідь знаходити роботу в місці майбутнього проживання.

Як виплачуватимуть допомогу

Гроші виплачуватимуть двома рівними частинами. Перші 5 000 євро нададуть авансом після схвалення заявки. Ці кошти призначені для покриття початкових витрат, пов'язаних із переїздом. Другу половину виплатять після того, як учасник проживе у вибраному регіоні один рік на постійній основі.

Які документи потрібно підготувати

Заявникам доведеться підтвердити, що обраний регіон є їхнім основним місцем проживання. Також необхідно надати документи, які засвідчують право власності на житло або його оренду.

Для орендованої нерухомості передбачена окрема умова. Договір оренди має бути укладений щонайменше на три роки.

Оновлені правила мають зробити фінансову підтримку доступнішою для людей, які планують постійно оселитися у визначених прикордонних регіонах Греції.

З чим ще варто ознайомитись

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