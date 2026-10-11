Греция будет выплачивать 10 000 евро за переезд: условия программы

Дома на побережье. Фото: Pexels

В Греции расширяют программу финансовой поддержки для людей, готовых навсегда переехать в приграничные регионы страны. Участники смогут получить 10 000 евро на обустройство на новом месте. Заявки на участие в программе начнут принимать уже с 14 октября.

Об этом сообщает греческое издание ekathimerini.com, передают Новини.LIVE.

Реклама

В каких регионах Греции будет действовать программа

О расширении инициативы объявила министр социальной сплоченности и по делам семьи Домна Михаилиду. Программа, которая изначально была запущена в северо-восточном регионе Еврос, будет распространена еще на десять региональных единиц.

В перечень территорий, где можно будет получить финансовую помощь на переезд, войдут:

Килкис;

Флорина;

Кастория;

Драма;

Пелла;

Гревена;

Козани;

Серрес;

Янина;

Теспротия.

Согласно совместному решению министерств, в программу будут включены семь из восьми муниципалитетов региональной единицы Янина. В Теспротии помощь будет распространена на муниципалитеты Сули и Филиатес.

Читайте также:

Каковы условия получения 10 000 евро

Одним из главных изменений стала отмена требования подтверждать трудоустройство в регионе, в который переезжает человек. Это должно упростить участие в программе для удаленных работников и других людей, не привязанных к месту работы.

В телеэфире Михаилиду пояснила, что заявителям вместо этого нужно будет иметь собственное жилье или арендовать его в выбранном регионе. Кроме того, программа больше не будет ограничиваться сельской местностью. Переехать можно будет также в города.

Кто сможет воспользоваться программой

Круг потенциальных участников расширили. Теперь право на участие будет предоставляться следующим категориям:

граждане Греции, проживающие в других странах Европейского Союза;

выпускники высших учебных заведений в определенных регионах, которые решат остаться там после окончания обучения.

Таким образом, для участия не обязательно выбирать небольшую деревню или заранее находить работу в месте будущего проживания.

Как будет выплачиваться помощь

Деньги будут выплачиваться двумя равными частями. Первые 5 000 евро будут предоставлены авансом после одобрения заявки. Эти средства предназначены для покрытия первоначальных расходов, связанных с переездом. Вторую половину выплатят после того, как участник проживёт в выбранном регионе один год на постоянной основе.

Какие документы необходимо подготовить

Заявителям придется подтвердить, что выбранный регион является их основным местом жительства. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилье или его аренду.

Для арендованной недвижимости предусмотрено отдельное условие. Договор аренды должен быть заключен как минимум на три года.

Обновленные правила должны сделать финансовую поддержку более доступной для людей, планирующих постоянно поселиться в определенных приграничных регионах Греции.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какой город является самым счастливым в мире для туризма. По версии Holiday Happiness Index, этот город находится в Португалии. Авторы оценивали качество сна, количество солнечного света, наличие здоровой пищи и другие факторы.

Также Новини.LIVE сообщали, где предлагают бесплатное жилье и ежедневные завтраки в обмен на несколько часов работы. Программа рассчитана на срок от двух до трёх недель и не является полноценной работой. Организаторы ищут как одиноких путешественников, так и пары.