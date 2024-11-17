Курс доллара в ноябре – подорожает ли валюта в Украине

Американские доллары в руках. Фото: Pexels

Валютный рынок в Украине динамично реагирует на внешние и внутренние сдвиги. Это видно по колебаниям курса доллара, который планомерно растет с тех пор, как началась полномасштабная война. Эксперты предполагают, что американская валюта движется к психологической отметке в 42 грн/долл., однако не видит причин для этого в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

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В период с 18 по 24 ноября 2024 года курс доллара будет оставаться на текущем уровне. Динамика колебаний традиционная — 10 копеек в сторону удорожания, затем 10 копеек в сторону удешевления. Как видно на графике официального курса доллара к гривне, опубликованном на сайте Национального банка, в ноябре валюта не поднималась выше показателя 41,45 грн/долл. А нижний порог зафиксировался на отметке 41,21 грн/долл.

Динамика официального курса доллара к гривне в ноябре 2024 года. Скриншот: НБУ

"Я думаю, доллар будет находиться в тех же параметрах, что и на прошлой неделе. Возможно, произойдет какая-то динамика на несколько копеек. Но чего-то необычного я не предполагаю. Сейчас у нас только вторая декада ноября, определенные изменения будут в декабре. Поэтому украинцам не нужно скупать или продавать доллары, надеясь выиграть на разнице курсов", — отметил Алексей Плотников.

Даже ввиду приближения Черной пятницы эксперт не видит оснований доллару дорожать или дешеветь. Скидки в магазинах и распродажи не повлияют на валютный рынок, ведь это скорее оживление экономики и торговли. Никакие финансовые операции с долларами, направленные на заработок посредством обмена, не принесут ожидаемого результата.

По словам экономиста, если у человека нет необходимости сдать валюту для получения гривен, то лучше подождать с продажей. Ибо тенденция к росту курса остается и не исчезнет, ​​пока не завершится полномасштабная война. Затем удорожание удастся заморозить, но неизвестно, до какого уровня успеют подняться показатели.

Другими словами, больше выиграть на разнице курсов доллара украинцы смогут позже. Ноябрь и вообще конец 2024 года — неудачное время для манипуляций на валютном рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы выбирают доллары или евро, когда возникает потребность обменять гривни на национальную валюту. В ближайшей перспективе доллар не потеряет первенство на рынке, однако впоследствии евро может вырваться вперед. Это особенно актуально, учитывая движение Украины в ЕС.

Также мы писали, что курс доллара влияет на ценообразование в Украине. По данным Центра экономической стратегии, инфляция в октябре достигла 9,7%, причем больше всего подорожали продукты питания. Главный фактор влияния — импортеры, которые покупают товары за доллары, а продают за гривны.