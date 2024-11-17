Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow С долларами не спешить — что будет с курсом на следующей неделе arrow

С долларами не спешить — что будет с курсом на следующей неделе

17 ноября 2024 16:25
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара в ноябре – подорожает ли валюта в Украине
Американские доллары в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Валютный рынок в Украине динамично реагирует на внешние и внутренние сдвиги. Это видно по колебаниям курса доллара, который планомерно растет с тех пор, как началась полномасштабная война. Эксперты предполагают, что американская валюта движется к психологической отметке в 42 грн/долл., однако не видит причин для этого в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

Читайте также:

Что ждать от курса доллара

В период с 18 по 24 ноября 2024 года курс доллара будет оставаться на текущем уровне. Динамика колебаний традиционная — 10 копеек в сторону удорожания, затем 10 копеек в сторону удешевления. Как видно на графике официального курса доллара к гривне, опубликованном на сайте Национального банка, в ноябре валюта не поднималась выше показателя 41,45 грн/долл. А нижний порог зафиксировался на отметке 41,21 грн/долл.

Курс доллара от НБУ
Динамика официального курса доллара к гривне в ноябре 2024 года. Скриншот: НБУ

"Я думаю, доллар будет находиться в тех же параметрах, что и на прошлой неделе. Возможно, произойдет какая-то динамика на несколько копеек. Но чего-то необычного я не предполагаю. Сейчас у нас только вторая декада ноября, определенные изменения будут в декабре. Поэтому украинцам не нужно скупать или продавать доллары, надеясь выиграть на разнице курсов", — отметил Алексей Плотников.

Даже ввиду приближения Черной пятницы эксперт не видит оснований доллару дорожать или дешеветь. Скидки в магазинах и распродажи не повлияют на валютный рынок, ведь это скорее оживление экономики и торговли. Никакие финансовые операции с долларами, направленные на заработок посредством обмена, не принесут ожидаемого результата.

По словам экономиста, если у человека нет необходимости сдать валюту для получения гривен, то лучше подождать с продажей. Ибо тенденция к росту курса остается и не исчезнет, ​​пока не завершится полномасштабная война. Затем удорожание удастся заморозить, но неизвестно, до какого уровня успеют подняться показатели.

Другими словами, больше выиграть на разнице курсов доллара украинцы смогут позже. Ноябрь и вообще конец 2024 года — неудачное время для манипуляций на валютном рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы выбирают доллары или евро, когда возникает потребность обменять гривни на национальную валюту. В ближайшей перспективе доллар не потеряет первенство на рынке, однако впоследствии евро может вырваться вперед. Это особенно актуально, учитывая движение Украины в ЕС.

Также мы писали, что курс доллара влияет на ценообразование в Украине. По данным Центра экономической стратегии, инфляция в октябре достигла 9,7%, причем больше всего подорожали продукты питания. Главный фактор влияния — импортеры, которые покупают товары за доллары, а продают за гривны.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:43 Впервые в истории — кто одержал победу на Мисс Вселенная-2024

16:42 Под Волчанском пограничники отбили вражеский штурм — видео

16:26 Доплаты учителям — кто из педагогов тоже получит надбавку

16:25 Под Киевом водолазы достали остатки БпЛА из водохранилища — фото

16:25 С долларами не спешить — что будет с курсом на следующей неделе

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

16:15 В Одессе отремонтируют дом за 45 миллионов — какой именно

16:07 Военнослужащая с первого пуска "Иглой" сбила ракету — видео

15:50 Имущественные споры — три способа защитить свое при разводе

15:44 Зеленский встретился с молодежью в День студента

15:38 Цена земли — почему фермеры платят за аренду больше, чем селянам

16:43 Впервые в истории — кто одержал победу на Мисс Вселенная-2024

16:42 Под Волчанском пограничники отбили вражеский штурм — видео

16:26 Доплаты учителям — кто из педагогов тоже получит надбавку

16:25 Под Киевом водолазы достали остатки БпЛА из водохранилища — фото

16:25 С долларами не спешить — что будет с курсом на следующей неделе

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

16:15 В Одессе отремонтируют дом за 45 миллионов — какой именно

16:07 Военнослужащая с первого пуска "Иглой" сбила ракету — видео

15:50 Имущественные споры — три способа защитить свое при разводе

15:44 Зеленский встретился с молодежью в День студента

15:38 Цена земли — почему фермеры платят за аренду больше, чем селянам

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке