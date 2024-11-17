Курс долара в листопаді – чи подорожчає валюта в Україні

Американські долари в руках. Фото: Pexels

Валютний ринок в Україні динамічно реагує на зовнішні та внутрішні зрушення. Це видно по коливанням курсу долара, який планомірно зростає, відколи почалася повномасштабна війна. Експерти передбачають, що американська валюта рухається до психологічної позначки у 42 грн/дол., проте не вбачають причин для цього найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара наступного тижня.

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Що чекати від курсу долара

В період з 18 по 24 листопада 2024 року курс долара залишатиметься на поточному рівні. Динаміка коливань традиційна — 10 копійок у бік дорожчання, потім 10 копійок у бік здешевлення. Як видно на графіку офіційного курсу долара до гривні, опублікованому на сайті Національного банку, в листопаді валюта не підіймалася вище показника 41,45 грн/дол. А нижній поріг зафіксувався на позначці 41,21 грн/дол.

Динаміка офіційного курсу долара до гривні в листопаді 2024. Скриншот: НБУ

"Я думаю, долар буде знаходитися в тих самих параметрах, що і минулого тижня. Можливо, відбудеться якась динаміка на кілька копійок. Але чогось незвичайного я не передбачаю. Зараз у нас тільки друга декада листопада, певні зміни будуть у грудні. Тому українцям не треба скуповувати чи продавати долари, сподіваючись виграти на різниці курсів", — зауважив Олексій Плотніков.

Навіть зважаючи на наближення Чорної п’ятниці експерт не вбачає підстав долару дорожчати або дешевшати. Знижки в магазинах і розпродажі не вплинуть на валютний ринок, бо це швидше пожвавлення економіки й торгівлі. Жодні фінансові операції з доларами, направлені на заробіток з обміну, не принесуть очікуваного результату.

За словами економіста, якщо людина не має нагальної потреби здати валюту для отримання гривень, то краще зачекати з продажем. Бо тенденція до зростання курсу залишається і не зникне, поки не завершиться повномасштабна війна. Потім дорожчання вдасться заморозити, але невідомо, до якого рівня встигнуть піднятися показники.

Іншими словами, більше виграти на різниці курсів долара українці зможуть пізніше. Листопад і взагалі кінець 2024 року — невдалий час для маніпуляцій на валютному ринку.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, українці обирають долари або євро, коли виникає потреба обміняти гривні на національну валюту. В найближчій перспективі долар не втратить першість на ринку, проте згодом євро може вирватися вперед. Це особливо актуально з огляду на рух України в ЄС.

Також ми писали, що курс долара впливає на ціноутворення в Україні. За даними Центру економічної стратегії, інфляція в жовтні досягла 9,7%, причому найбільше подорожчали продукти харчування. Головний фактор впливу — імпортери, які купують товари за долари, а продають за гривні.