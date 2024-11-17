Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow З доларами поспішати не варто — що буде з курсом наступного тижня arrow

З доларами поспішати не варто — що буде з курсом наступного тижня

17 листопада 2024 16:25
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара в листопаді – чи подорожчає валюта в Україні
Американські долари в руках. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Валютний ринок в Україні динамічно реагує на зовнішні та внутрішні зрушення. Це видно по коливанням курсу долара, який планомірно зростає, відколи почалася повномасштабна війна. Експерти передбачають, що американська валюта рухається до психологічної позначки у 42 грн/дол., проте не вбачають причин для цього найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара наступного тижня.

Читайте також:

Що чекати від курсу долара

В період з 18 по 24 листопада 2024 року курс долара залишатиметься на поточному рівні. Динаміка коливань традиційна — 10 копійок у бік дорожчання, потім 10 копійок у бік здешевлення. Як видно на графіку офіційного курсу долара до гривні, опублікованому на сайті Національного банку, в листопаді валюта не підіймалася вище показника 41,45 грн/дол. А нижній поріг зафіксувався на позначці 41,21 грн/дол.

Курс долара від НБУ
Динаміка офіційного курсу долара до гривні в листопаді 2024. Скриншот: НБУ

"Я думаю, долар буде знаходитися в тих самих параметрах, що і минулого тижня. Можливо, відбудеться якась динаміка на кілька копійок. Але чогось незвичайного я не передбачаю. Зараз у нас тільки друга декада листопада, певні зміни будуть у грудні. Тому українцям не треба скуповувати чи продавати долари, сподіваючись виграти на різниці курсів", — зауважив Олексій Плотніков.

Навіть зважаючи на наближення Чорної п’ятниці експерт не вбачає підстав долару дорожчати або дешевшати. Знижки в магазинах і розпродажі не вплинуть на валютний ринок, бо це швидше пожвавлення економіки й торгівлі. Жодні фінансові операції з доларами, направлені на заробіток з обміну, не принесуть очікуваного результату.

За словами економіста, якщо людина не має нагальної потреби здати валюту для отримання гривень, то краще зачекати з продажем. Бо тенденція до зростання курсу залишається і не зникне, поки не завершиться повномасштабна війна. Потім дорожчання вдасться заморозити, але невідомо, до якого рівня встигнуть піднятися показники.

Іншими словами, більше виграти на різниці курсів долара українці зможуть пізніше. Листопад і взагалі кінець 2024 року — невдалий час для маніпуляцій на валютному ринку.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, українці обирають долари або євро, коли виникає потреба обміняти гривні на національну валюту. В найближчій перспективі долар не втратить першість на ринку, проте згодом євро може вирватися вперед. Це особливо актуально з огляду на рух України в ЄС.

Також ми писали, що курс долара впливає на ціноутворення в Україні. За даними Центру економічної стратегії, інфляція в жовтні досягла 9,7%, причому найбільше подорожчали продукти харчування. Головний фактор впливу — імпортери, які купують товари за долари, а продають за гривні.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:20 Тепло без втрат — як правильно скласти та зберігати дрова

17:19 Йде потепління — погода в Одесі на завтра

17:11 У МАГАТЕ заявили про ядерну загрозу через удари по Україні

17:10 У медуніверситеті Франківська стався мовний скандал — відео

17:08 Поблизу Землі пролетить небезпечний астероїд — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Оновлено

17:00 Стало відомо, як працюватимуть міські школи завтра

16:49 На Одещині не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою

16:43 Вперше в історії — хто здобув перемогу на Міс Всесвіт-2024

16:42 Під Вовчанськом прикордонники відбили ворожий штурм — відео

16:26 Доплати вчителям — хто з освітян теж отримає надбавку в 2025 році

17:20 Тепло без втрат — як правильно скласти та зберігати дрова

17:19 Йде потепління — погода в Одесі на завтра

17:11 У МАГАТЕ заявили про ядерну загрозу через удари по Україні

17:10 У медуніверситеті Франківська стався мовний скандал — відео

17:08 Поблизу Землі пролетить небезпечний астероїд — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Оновлено

17:00 Стало відомо, як працюватимуть міські школи завтра

16:49 На Одещині не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою

16:43 Вперше в історії — хто здобув перемогу на Міс Всесвіт-2024

16:42 Під Вовчанськом прикордонники відбили ворожий штурм — відео

16:26 Доплати вчителям — хто з освітян теж отримає надбавку в 2025 році

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку