Условия въезда в ЕС — что изменится для украинцев с 12 октября

Пограничники проверяют документы украинцев. Фото: УНИАН

В Европейском Союзе сообщили, что с 12 октября на внешних границах ЕС начнут поэтапно вводить новую систему въезда и выезда EES. Она постепенно заменит привычное проставление штампов в паспортах на биометрическую регистрацию.

О том, как внедрение новой системы повлияет на путешественников, отмечается в решении Еврокомиссии.

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Что изменится для украинцев с октября

EES будет действовать для граждан третьих стран, которые посещают 29 европейских государств, включая все страны Шенгена. При пересечении границы вместо штампа в паспорте пограничники будут фиксировать:

фото лица;

отпечатки пальцев;

информацию о въезде и выезде.

Система автоматически будет проверять документы, выявлять нарушения сроков пребывания и помогать бороться с нелегальной миграцией.

Как будет происходить переход на новую систему

С октября страны ЕС постепенно будут подключать к EES пограничные пункты, включая аэропорты. Переходный период продлится около полугода. О новых правилах путешественников будут информировать через специальные кампании.

EES — часть проекта "Умные границы", который также предусматривает введение системы предварительного разрешения на въезд ETIAS и современных автоматизированных пунктов контроля.

В Еврокомиссии подчеркивают, что новые технологии не только повысят безопасность, но и ускорят и упростят пересечение границы. Запуск будет координировать агентство eu-LISA вместе со странами-членами ЕС.

Ранее мы писали, что для украинцев, выезжающих за границу с детьми, действуют обновленные правила. Военное положение упростило процедуру — в частности, теперь не обязательно иметь согласие обоих родителей.

Также мы рассказывали, что иностранцам, которые собираются посетить Украину, стоит учесть актуальные требования на границе. В определенных ситуациях въезд могут запретить даже при наличии всех документов, ведь во время войны контроль усилили.