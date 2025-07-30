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Главная Экономика С 12 октября условия въезда в ЕС для украинцев изменятся — детали

С 12 октября условия въезда в ЕС для украинцев изменятся — детали

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:50
Условия въезда в ЕС — что изменится для украинцев с 12 октября
Пограничники проверяют документы украинцев. Фото: УНИАН

В Европейском Союзе сообщили, что с 12 октября на внешних границах ЕС начнут поэтапно вводить новую систему въезда и выезда EES. Она постепенно заменит привычное проставление штампов в паспортах на биометрическую регистрацию.

О том, как внедрение новой системы повлияет на путешественников, отмечается в решении Еврокомиссии.

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Что изменится для украинцев с октября

EES будет действовать для граждан третьих стран, которые посещают 29 европейских государств, включая все страны Шенгена. При пересечении границы вместо штампа в паспорте пограничники будут фиксировать:

  • фото лица;
  • отпечатки пальцев;
  • информацию о въезде и выезде.

Система автоматически будет проверять документы, выявлять нарушения сроков пребывания и помогать бороться с нелегальной миграцией.

Как будет происходить переход на новую систему

С октября страны ЕС постепенно будут подключать к EES пограничные пункты, включая аэропорты. Переходный период продлится около полугода. О новых правилах путешественников будут информировать через специальные кампании.

EES — часть проекта "Умные границы", который также предусматривает введение системы предварительного разрешения на въезд ETIAS и современных автоматизированных пунктов контроля.

В Еврокомиссии подчеркивают, что новые технологии не только повысят безопасность, но и ускорят и упростят пересечение границы. Запуск будет координировать агентство eu-LISA вместе со странами-членами ЕС.

Ранее мы писали, что для украинцев, выезжающих за границу с детьми, действуют обновленные правила. Военное положение упростило процедуру — в частности, теперь не обязательно иметь согласие обоих родителей.

Также мы рассказывали, что иностранцам, которые собираются посетить Украину, стоит учесть актуальные требования на границе. В определенных ситуациях въезд могут запретить даже при наличии всех документов, ведь во время войны контроль усилили.

Европейский союз граница украинцы Европа выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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