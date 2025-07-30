Умови в'їзду в ЄС — що зміниться для українців з 12 жовтня

Прикордонники перевіряють документи українців. Фото: УНІАН

В Європейському Союзі повідомили, що з 12 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС почнуть поетапно запроваджувати нову систему в’їзду та виїзду EES. Вона поступово замінить звичне проставляння штампів у паспортах на біометричну реєстрацію.

Про те, як впровадження нової системи вплине на мандрівників, зазначається у рішенні Єврокомісії.

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EES діятиме для громадян третіх країн, які відвідують 29 європейських держав, включно з усіма країнами Шенгену. При перетині кордону замість штампа в паспорті прикордонники фіксуватимуть:

фото обличчя;

відбитки пальців;

інформацію про в’їзд і виїзд.

Система автоматично перевірятиме документи, виявлятиме порушення термінів перебування та допомагатиме боротися з нелегальною міграцією.

Як відбуватиметься перехід на нову систему

З жовтня країни ЄС поступово підключатимуть до EES прикордонні пункти, включно з аеропортами. Перехідний період триватиме близько пів року. Про нові правила мандрівників інформуватимуть через спеціальні кампанії.

EES — частина проєкту "Розумні кордони", який також передбачає запровадження системи попереднього дозволу на в’їзд ETIAS та сучасних автоматизованих пунктів контролю.

У Єврокомісії підкреслюють, що нові технології не лише підвищать безпеку, а й пришвидшать та спростять перетин кордону. Запуск координуватиме агентство eu-LISA разом із країнами-членами ЄС.

Раніше ми писали, що для українців, що виїжджають за кордон з дітьми, діють оновлені правила. Воєнний стан спростив процедуру — зокрема, тепер не обов’язково мати згоду обох батьків.

Також ми розповідали, що іноземцям, які збираються відвідати Україну, варто врахувати актуальні вимоги на кордоні. У певних ситуаціях в’їзд можуть заборонити навіть за наявності всіх документів, адже під час війни контроль посилили.