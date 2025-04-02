Бюджетные айфоны на OLX — сколько стоят не самые плохие модели от Apple

Магазин со смартфонами Apple. Фото: Google Maps

Apple презентовала iPhone 16e четвертого поколения по доступной цене и с современными характеристиками. После выхода каждой новой версии пользователи по всему миру устраивают ажиотаж, пытаясь купить гаджет. Но украинцам не обязательно тратить десятки тысяч гривен на последнюю модель, поскольку рынок богат бюджетными смартфонами не самого плохого качества.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые дешевые iPhone, которыми не стыдно пользоваться в 2025 году.

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Стоимость iPhone на OLX

Для экономии на шопинге украинцы используют специализированный портал OLX, ведь там можно найти множество товаров по лояльным ценам. Техника — не исключение. Для пользователей опубликовали объявления о продаже различных моделей iPhone, на выбор потребителей — как новые устройства, так и подержанные, но доступные для эксплуатации.

Мы просмотрели немало публикаций на OLX и выяснили, какие бюджетные смартфоны от Apple могут приобрести украинцы:

iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ — 12 600 грн;

iPhone 13 на 512 ГБ — 10 500 грн;

iPhone 15 Pro Max 1T — 8 000 грн;

iPhone X на 256 ГБ — 7 700 грн;

iPhone 13 на 128 ГБ — 7 600 грн;

iPhone 12 на 64 ГБ — 7 500 грн;

iPhone 11 Pro на 64 ГБ — 5 000 грн;

iPhone XS на 256 ГБ — 2 700 грн;

iPhone 11 Pro на 512 ГБ — 2 000 грн.

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетные модели iPhone на OLX. Фото: скриншот 1 / 9

Для сравнения, в магазинах новенький iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ стоит от 20 000 до 30 000 грн. Модель 13 на 128 ГБ можно приобрести в среднем за 20 000-23 000 грн, а iPhone XS на 256 ГБ обойдется в 14 000 грн со скидкой.

В целом в 2025 году актуальными остаются модели, которые поддерживают все необходимые обновления и обеспечивают современными техническими характеристиками. До сих пор популярны iPhone 12, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14. Более старые модели уже не поддерживаются Apple, но ими можно пользоваться. В целом компания, в отличие от других производителей, обновляет свои гаджеты в течение 5-6 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, буква "i" в iPhone имеет много расшифровок. Сам Стив Джобс объяснял, что это отметка интернета. Однако существуют другие неочевидные значения: individual (индивидуальный), instruct (обучать), inform (информировать) и inspire (вдохновлять). Буква стала многозначным символом философии Apple.

Также мы писали, какими моделями смартфонов в основном пользуются украинцы. В рейтинге по количеству покупок оказались гаджеты Samsung, Apple, Redmi, Xiaomi и Poco. 75% пользователей отдают предпочтение устройствам на операционной системе Android.