Бюджетні айфони на OLX — скільки коштують не найгірші моделі від Apple

Магазин зі смартфонами Apple. Фото: Google Maps

Apple презентувала iPhone 16e четвертого покоління за доступною ціною і з сучасними характеристиками. Після виходу кожної нової версії користувачі по всьому світу влаштовують ажіотаж, намагаючись купити гаджет. Але українцям не обов’язково витрачати десятки тисяч гривень на останню модель, оскільки ринок багатий бюджетними смартфонами не найгіршої якості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найдешевші iPhone, якими не соромно користуватися у 2025 році.

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Вартість iPhone на OLX

Для економії на шопінгу українці використовують спеціалізований портал OLX, бо там можна знайти безліч товарів за лояльними цінами. Техніка — не виняток. Для користувачів опублікували оголошення про продаж різних моделей iPhone, на вибір споживачів — як нові пристрої, так і вживані, але доступні для експлуатації.

Ми проглянули чимало публікацій на OLX та з’ясували, які бюджетні смартфони від Apple можуть придбати українці:

iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ — 12 600 грн;

iPhone 13 на 512 ГБ — 10 500 грн;

iPhone 15 Pro Max 1T — 8 000 грн;

iPhone X на 256 ГБ — 7 700 грн;

iPhone 13 на 128 ГБ — 7 600 грн;

iPhone 12 на 64 ГБ — 7 500 грн;

iPhone 11 Pro на 64 ГБ — 5 000 грн;

iPhone XS на 256 ГБ — 2 700 грн;

iPhone 11 Pro на 512 ГБ — 2 000 грн.

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот

Бюджетні моделі iPhone на OLX. Фото: скриншот 1 / 9

Для порівняння, в магазинах новенький iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ коштує від 20 000 до 30 000 грн. Модель 13 на 128 ГБ можна придбати в середньому за 20 000-23 000 грн, а iPhone XS на 256 ГБ обійдеться у 14 000 грн зі знижкою.

Загалом у 2025 році актуальними залишаються моделі, які підтримують всі необхідні оновлення та забезпечують сучасними технічними характеристиками. Досі популярні iPhone 12, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14. Більш старі моделі вже не підтримуються Apple, але ними можна користуватися. Загалом компанія, на відміну від інших виробників, оновлює свої гаджети протягом 5-6 років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, літера "i" в iPhone має багато розшифрувань. Сам Стів Джобс пояснював, що це позначка інтернету. Проте існують інші неочевидні значення: individual (індивідуальний), instruct (навчати), inform (інформувати) та inspire (надихати). Літера стала багатозначним символом філософії Apple.

Також ми писали, якими моделями смартфонів здебільшого користуються українці. В рейтингу за кількістю покупок опинилися гаджети Samsung, Apple, Redmi, Xiaomi та Poco. 75% користувачів віддають перевагу пристроям на операційній системі Android.