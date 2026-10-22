Государственная награда. Фото: УНИАН

Звание Герой Украины — это не только высшая степень почести и государственная награда за выдающийся подвиг, но и расширенный пакет финансовой и социальной поддержки. Для награжденных лиц и их семей законодательством предусмотрены значительные единовременные и ежемесячные выплаты, первоочередное обеспечение жильем, а также 100% льготы на коммунальные услуги.

Какие выплаты действуют в 2026 году и почему правительство сейчас работает над обновлением льготной базы, рассказывает Министерство по делам ветеранов Украины, передают Новини.LIVE.

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Кому и как присваивается звание

Основанием для награждения является совершение выдающегося героического поступка. В порядке исключения это звание может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни во время Революции Достоинства.

На какие суммы выплат имеют право Герои

Финансовая поддержка включает как единовременную помощь при получении награды, так и регулярные ежемесячные выплаты.

Единовременная денежная помощь Героям Украины, которым вручен орден "Золотая Звезда", выплачивается в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма составляет 166 400 грн. Герои Украины, получившие "Золотую Звезду" непосредственно за участие в боевых действиях, ежемесячно получают доплату в размере трех минимальных заработных плат — 25 941 грн. Для семей погибших Героев Украины предусмотрена ежемесячная выплата в размере одной минимальной заработной платы — 8 647 грн.

Какие льготы действуют для Героев Украины

Защитники, имеющие звание Героя Украины, обладают приоритетными правами при решении жилищных вопросов. Действующий Указ Президента предусматривает первоочередное обеспечение жильем граждан, получивших звание за подвиги во время российско-украинской войны. В случае гибели Героя право на получение квартиры или дома переходит к членам его семьи.

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для лиц, награжденных Государственным орденом, такая жилищная норма законом не предусмотрена.

Также Герои Украины имеют право на бесплатный капитальный ремонт жилья, а также полное освобождение от уплаты пошлин и сборов при приватизации. Кроме того, их освобождают от платы за жилье, оплаты услуг ЖКХ, сжиженного баллонного газа, пользования домашним телефоном и квартирной сигнализацией.

Защитники могут при необходимости получить бесплатное лечение, лекарства по рецептам, санаторно-курортное оздоровление и бесплатное зубное протезирование, за исключением использования драгоценных металлов.

Кроме того, Героям также выплачивается ежемесячная компенсация стоимости 50 литров топлива. Для лиц с инвалидностью предусмотрено первоочередное бесплатное предоставление автомобиля на срок до 10 лет с последующей заменой на новое авто.

Трудовые и социальные льготы

Для Героев Украины действуют особые условия на рынке труда и в сфере образования. Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата или первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия.

Также Герои Украины имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 3 недель и бесплатное обучение по месту работы в государственных, частных учебных заведениях или на курсах повышения квалификации.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какую сумму оздоровительных выплат получают военные в 2026 году. Такая денежная помощь является ежегодной выплатой. Сумма помощи определяется на основании месячного денежного обеспечения военнослужащего.

Также Новини.LIVE сообщали, какие льготы для участников боевых действий действуют после демобилизации. Если человек имеет статус участника боевых действий, он может продолжать пользоваться льготами и после увольнения со службы. В частности, значительной льготой для военных является скидка на оплату коммунальных услуг в размере 75%.