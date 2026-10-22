Державна нагорода. Фото: УНІАН

Звання Герой України — це не лише вищий ступінь пошани та державна відзнака за визначний подвиг, а й розширений пакет фінансової та соціальної підтримки. Для нагороджених осіб та їхніх родин законодавством передбачено значні одноразові та щомісячні виплати, першочергове забезпечення житлом, а також 100% комунальні пільги.

Які виплати діють у 2026 році та чому уряд зараз працює над оновленням пільгової бази розповідає Міністерство у справах ветеранів України, передають Новини.LIVE.

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Кому та як присвоюється звання

Основою для нагородження є здійснення визначного геройського вчинку. Як виняток, це звання може бути присвоєно посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності.

На які суми виплат мають право Герої

Фінансова підтримка охоплює як одноразову допомогу при отриманні нагороди, так і систематичні щомісячні виплати.

Одноразова грошова допомога Героям України, яким вручено орден "Золота Зірка", виплачується 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році ця сума становить 166 400 грн. Герої України, які отримали "Золоту Зірку" безпосередньо за участь у бойових діях, отримують щомісячно доплату у розмірі трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 грн. Для сімей загиблих Героїв України передбачено щомісячну виплату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — 8 647 грн.

Які пільги діють для Героїв України

Захисники зі званням Героя України мають пріоритетні права у розв'язанні житлових питань. Чинний Указ Президента передбачає першочергове забезпечення житлом громадян, які отримали звання за подвиги під час російсько-української війни. У разі загибелі Героя право на отримання квартири чи будинку переходить членам його родини.

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для осіб, нагороджених орденом Держави, ця житлова норма законом не передбачена.

Також Герої України мають право на безкоштовний капітальний ремонт житла, а також повне звільнення від сплати мита й зборів під час приватизації. Крім того, їх звільняють від квартирної плати, оплати послуг ЖКГ, скрапленого балонного газу, використання домашнього телефону та квартирної сигналізації.

Захисники можуть отримати за потреби безоплатне лікування, надання ліків за рецептами, санаторно-курортне оздоровлення та безкоштовне зубопротезування, крім використання дорогоцінних металів.

Крім того, Героям також виплачується щомісячна компенсація вартості 50 літрів пального. Для осіб з інвалідністю передбачено першочергове безоплатне надання автомобіля на термін до 10 років із наступною заміною на нове авто.

Трудові та соціальні привілеї

Для Героїв України діють особливі умови на ринку праці та в навчанні. Переважне право на збереження робочого місця під час скорочення штату або першочергове працевлаштування в разі ліквідації підприємства.

Також Герої України мають право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 3 тижнів та безкоштовне навчання за місцем роботи в державних, приватних навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, яку суму оздоровчих виплачують військовим у 2026 році. Така грошова допомога є щорічною виплатою. Суму допомоги визначають на підставі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

Також Новини.LIVE повідомляли, які пільги для УБД діють після демобілізації. Якщо людина має статус учасника бойових дій, вона може продовжувати користуватися пільгами й після звільнення зі служби. Зокрема вагомою знижкою для військових є знижка на оплату комунальних послуг у розмірі 75%.