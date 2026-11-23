Женщина возле отделения "Ощадбанка". Фото: Новини.LIVE

С 1 декабря 2026 года государство продолжит оказывать финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам, соответствующим имущественным и социальным критериям. В то же время выплаты могут быть приостановлены, например, если гражданин нарушает правила проживания в Украине. Однако при определенных условиях отмену денежной помощи можно обжаловать.

Об этом сообщает общественная организация "ВПО України", передают Новини.LIVE.

Реклама

Какую помощь будут выплачивать в декабре

Очередной шестимесячный период выплат помощи на проживание для ВПЛ начался 1 сентября 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года.

Помощь автоматически продлят тем переселенцам, которые получали ее ранее и продолжают соответствовать имущественным и социальным критериям. В декабре не нужно повторно обращаться в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд.

Пособие будет автоматически предоставляться детям из семей ВПЛ, которым выплаты были назначены без учета доходов родителей. В то же время продление государственной поддержки не означает увеличения ее размера.

Читайте также:

Размер выплат с 1 декабря 2026 года:

2 000 грн — для взрослых получателей помощи;

3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Почему помощь могут отменить

Нарушение правил проживания в Украине — главное основание для прекращения начисления денежной помощи для ВПЛ.

Например, если переселенец находится за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в совокупности в течение 6 месяцев, выплаты могут быть отменены.

В то же время это общие нормы, которые предусматривают исключения в зависимости от обстоятельств каждого гражданина. Например, если ВПЛ находится в другой стране с целью лечения или командировки и имеет соответствующие документы, подтверждающие это. В таких случаях допустимый срок пребывания за границей увеличивается до 60 дней подряд или 90 дней в совокупности в течение 6 месяцев.

Как возобновить выплаты

Могут случаться ситуации, когда выплату помощи приостановили из-за технических сбоев в государственных реестрах, тогда получатель имеет право обратиться в Пенсионный фонд для обжалования решения.

Что нужно сделать:

попросить ПФУ предоставить письменное объяснение с указанием причины отмены пособия;

подать письменное заявление о пересмотре решения и приложить подтверждающие документы, например, справку Государственной пограничной службы Украины о фактических датах пересечения границы;

предоставить дополнительные сведения по запросу Пенсионного фонда в течение 30 дней.

Если Пенсионный фонд без законных оснований отказывает в возобновлении выплат, ВПЛ может подать жалобу в Офис омбудсмена. К обращению необходимо приложить копии документов, а отправить его можно на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государственные органы проверяют доходы и имущество ВПЛ. Пособие могут отменить из-за депозитов на сумму свыше 100 000 грн. Также выплаты приостанавливаются или не назначаются, если семья совершила дорогостоящую покупку.

Кроме того, Новини.LIVE писали о государственной помощи людям с инвалидностью. Граждане могут рассчитывать на поддержку в вопросе оплаты коммунальных услуг. Для оформления необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ.