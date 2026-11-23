Жінка біля відділення "Ощадбанку". Фото: Новини.LIVE

З 1 грудня 2026 року держава продовжить фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб, які відповідають майновим та соціальним критеріям. Водночас виплати можуть призупинити, наприклад, якщо громадянин порушує правила проживання в Україні. Однак за певних умов скасування грошової допомоги можливо оскаржити.

Про це повідомляє громадська організація "ВПО України", передають Новини.LIVE.

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Яку допомогу виплачуватимуть у грудні

Черговий шестимісячний період виплат допомоги на проживання для ВПО почався з 1 вересня 2026 року та триватиме до 28 лютого 2027 року.

Допомогу автоматично продовжать тим переселенцям, які отримували її раніше та продовжують відповідати майновим і соціальним критеріям. У грудні не потрібно повторно звертатися до органів соцзахисту населення або Пенсійного фонду.

Автоматично надаватимуть допомогу дітям із родин ВПО, яким виплати призначили без урахування доходів батьків. Водночас продовження державної підтримки не означає збільшення її розміру.

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Розмір виплат з 1 грудня 2026 року:

2 000 грн — для дорослих отримувачів допомоги;

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Чому допомогу можуть скасувати

Порушення правил проживання в Україні — головна підстава для припинення нарахування грошової допомоги для ВПО.

Наприклад, якщо переселенець перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль або більше ніж 60 днів сукупно протягом 6 місяців, виплати можуть скасувати.

Водночас це загальні норми, які передбачають винятки залежно від обставин кожного громадянина. Наприклад, якщо ВПО перебуває в іншій країні з метою лікування або відрядження та має відповідні документи для підтвердження. У таких випадках допустимий термін перебування за кордоном збільшується до 60 днів поспіль або 90 днів сукупно протягом 6 місяців.

Як поновити виплати

Можуть траплятися випадки, коли допомогу припинили через технічні збої у державних реєстрах, тоді отримувач має право звернутися до Пенсійного фонду для оскарження рішення.

Що потрібно зробити:

попросити ПФУ надати письмове пояснення із зазначенням причини скасування допомоги;

подати письмову заяву на перегляд рішення та додати підтвердні документи, наприклад, довідку Державної прикордонної служби України про фактичні дати перетину кордону;

надати додаткові відомості на запит Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Якщо Пенсійний фонд без законних підстав відмовляє у поновленні виплат, ВПО може подати скаргу до Офісу омбудсмана. До звернення потрібно додати копії документів, а надіслати його можна на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що державні органи перевіряють доходи та майно ВПО. Допомогу можуть скасувати через депозити на суму понад 100 000 грн. Також виплати припиняються або не призначаються, якщо родина здійснила дороговартісну покупку.

Також Новини.LIVE писали про державну допомогу людям з інвалідністю. Громадяни можуть розраховувати на підтримку у питанні сплати за комунальні послуги. Для оформлення необхідно подати відповідну заяву до ПФУ.