Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты ученым увеличатся: как будут пересчитывать стипендии аспирантам в 2026 году

Выплаты ученым увеличатся: как будут пересчитывать стипендии аспирантам в 2026 году

Ua ru
18 сентября 2026 18:25
Стипендия для ученых: какие суммы предусмотрены для аспирантов и докторантов в 2026 году
Студенты. Фото: УНИАН

В последнее время все обсуждают новость о том, что студенческие стипендии в Украине выросли вдвое. Однако зачастую без внимания остается другая важная категория — аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры, которые готовятся к защите научных диссертаций. Для них правительство также подготовило приятные изменения.

Сайт Новини.LIVE выяснял, насколько увеличатся денежные выплаты для молодых ученых и нужно ли высшим учебным заведениям (ВУЗ) принимать для этого дополнительные решения.

Реклама

Как работает система выплат для аспирантов и докторантов

31 августа 2026 года Кабинет Министров принял Постановление № 1078, которое повысило заработную плату преподавателям и ученым в вузах.

На первый взгляд, это решение касается только сотрудников, которые уже преподают. Однако именно к этим окладам прочно привязаны стипендии тех, кто учится в аспирантуре или докторантуре на дневной форме обучения.

Правило расчета выплат очень простое:

Читайте также:
  • аспиранты и ассистенты-стажеры получают стипендию в размере 90% от официального оклада обычного преподавателя;
  • докторанты получают 90% от официального оклада доцента.

Поскольку правительство повысило сами оклады преподавателей и доцентов, то и 90% от этих сумм автоматически стали выше.

  • оклад преподавателя с 1 сентября составляет 18 198 гривен. Аспирант тогда будет получать ориентировочно 16 378 гривен, что равно 90% заработной платы научно-педагогического работника;
  • ставка доцента составляет 19 931 гривну. Докторант получит на банковскую карту примерно 17 937 гривен.

Никакой бумажной волокиты и дополнительных условий

Главный плюс этой системы заключается в отсутствии бюрократии. Аспирантам и докторантам не нужно писать дополнительные заявления, а руководству вузов — ждать разъяснений от Министерства образования и науки. Как только в Украине вступают в силу новые тарифные сетки для преподавателей, бухгалтерия учебного заведения сразу пересчитывает и выплачивает обновленные, более высокие стипендии всем соискателям научных степеней.

Что с другими стипендиями

Уже в конце сентября студенты университетов, академий, колледжей и других учреждений профессионального предвузовского образования увидят на своих карточках новые цифры академических стипендий.

Для высших учебных заведений предусмотрены следующие суммы:

  • академическая стипендия — 4 000 гривен;
  • повышенная академическая стипендия — 5 820 гривен;
  • повышенная академическая стипендия по отраслевому принципу — 7 420 гривен;
  • стипендия от Кабмина — 8 000 гривен;
  • стипендия Президента Украины — 20 000 гривен.

Существенный прирост почувствуют и учащиеся профессионально-предвысшего и профессионально-технического образования.

Для них предусмотрено:

  • минимальная академическая стипендия — 3 020 гривен;
  • повышенная стипендия — 4 394 гривен;
  • стипендия Верховной Рады — 6 640 гривен;
  • стипендия Президента Украины — 15 200 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали обо всех надбавках и доплатах, которые увеличатся для учителей с 1 сентября. Ведь в Украине изменились правила начисления зарплаты учителям. Вместо определения должностного оклада по Единой тарифной сетке стали использовать специальные коэффициенты по должности и базовую величину.

Также Новини.LIVE сообщали, на какую зарплату может рассчитывать директор школы. Согласно постановлению Кабинета Министров "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", для расчета зарплат теперь используют не Единую тарифную сетку, а базовую величину, равную 28 885 грн в 2026 году. Дополнительно был установлен коэффициент 0,69 для директоров лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования академической направленности (независимо от количества учащихся).

стипендии Университет ученые Аспирант Министерство образования и науки Украины зарплата
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации