Стипендия для ученых: какие суммы предусмотрены для аспирантов и докторантов в 2026 году

Студенты. Фото: УНИАН

В последнее время все обсуждают новость о том, что студенческие стипендии в Украине выросли вдвое. Однако зачастую без внимания остается другая важная категория — аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры, которые готовятся к защите научных диссертаций. Для них правительство также подготовило приятные изменения.

Сайт Новини.LIVE выяснял, насколько увеличатся денежные выплаты для молодых ученых и нужно ли высшим учебным заведениям (ВУЗ) принимать для этого дополнительные решения.

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Как работает система выплат для аспирантов и докторантов

31 августа 2026 года Кабинет Министров принял Постановление № 1078, которое повысило заработную плату преподавателям и ученым в вузах.

На первый взгляд, это решение касается только сотрудников, которые уже преподают. Однако именно к этим окладам прочно привязаны стипендии тех, кто учится в аспирантуре или докторантуре на дневной форме обучения.

Правило расчета выплат очень простое:

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аспиранты и ассистенты-стажеры получают стипендию в размере 90% от официального оклада обычного преподавателя;

докторанты получают 90% от официального оклада доцента.

Поскольку правительство повысило сами оклады преподавателей и доцентов, то и 90% от этих сумм автоматически стали выше.

оклад преподавателя с 1 сентября составляет 18 198 гривен. Аспирант тогда будет получать ориентировочно 16 378 гривен, что равно 90% заработной платы научно-педагогического работника;

ставка доцента составляет 19 931 гривну. Докторант получит на банковскую карту примерно 17 937 гривен.

Никакой бумажной волокиты и дополнительных условий

Главный плюс этой системы заключается в отсутствии бюрократии. Аспирантам и докторантам не нужно писать дополнительные заявления, а руководству вузов — ждать разъяснений от Министерства образования и науки. Как только в Украине вступают в силу новые тарифные сетки для преподавателей, бухгалтерия учебного заведения сразу пересчитывает и выплачивает обновленные, более высокие стипендии всем соискателям научных степеней.

Что с другими стипендиями

Уже в конце сентября студенты университетов, академий, колледжей и других учреждений профессионального предвузовского образования увидят на своих карточках новые цифры академических стипендий.

Для высших учебных заведений предусмотрены следующие суммы:

академическая стипендия — 4 000 гривен;

повышенная академическая стипендия — 5 820 гривен;

повышенная академическая стипендия по отраслевому принципу — 7 420 гривен;

стипендия от Кабмина — 8 000 гривен;

стипендия Президента Украины — 20 000 гривен.

Существенный прирост почувствуют и учащиеся профессионально-предвысшего и профессионально-технического образования.

Для них предусмотрено:

минимальная академическая стипендия — 3 020 гривен;

повышенная стипендия — 4 394 гривен;

стипендия Верховной Рады — 6 640 гривен;

стипендия Президента Украины — 15 200 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали обо всех надбавках и доплатах, которые увеличатся для учителей с 1 сентября. Ведь в Украине изменились правила начисления зарплаты учителям. Вместо определения должностного оклада по Единой тарифной сетке стали использовать специальные коэффициенты по должности и базовую величину.

Также Новини.LIVE сообщали, на какую зарплату может рассчитывать директор школы. Согласно постановлению Кабинета Министров "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", для расчета зарплат теперь используют не Единую тарифную сетку, а базовую величину, равную 28 885 грн в 2026 году. Дополнительно был установлен коэффициент 0,69 для директоров лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования академической направленности (независимо от количества учащихся).