Стипендія для науковців: які суми передбачені для аспірантів і докторантів у 2026 році

Студенти. Фото: УНІАН

Останнім часом усі обговорюють новину про те, що студентські стипендії в Україні зросли вдвічі. Проте поза увагою часто залишається інша важлива категорія — аспіранти, докторанти та асистенти-стажисти, які готуються захищати наукові дисертації. Для них уряд також підготував приємні зміни.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як зростуть грошові виплати для молодих науковців і чи потрібно закладам вищої освіти (ЗВО) ухвалювати для цього додаткові рішення.

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Як працює система виплат для аспірантів та докторантів

31 серпня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову № 1078, яка підвищила заробітні плати для викладачів та науковців у ЗВО.

На перший погляд, це рішення стосується лише працівників, які вже викладають. Проте саме до цих окладів міцно прив'язані стипендії тих, хто навчається в аспірантурі чи докторантурі на денній формі.

Правило розрахунку виплат дуже просте:

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аспіранти та асистенти-стажисти отримують стипендію у розмірі 90% від офіційного окладу звичайного викладача;

докторанти отримують 90% від офіційного окладу доцента.

Оскільки уряд підняв самі оклади для викладачів і доцентів, то й 90% від цих сум автоматично стали більшими.

ставка викладача з 1 вересня становить 18 198 гривень. Аспірант тоді отримуватиме орієнтовно 16 378 гривень, що дорівнює 90% заробітної плати науково-педагогічного працівника;

ставка доцента дорівнює 19 931 гривні. Докторант отримає на банківську картку орієнтовно 17 937 гривень.

Жодної паперової тяганини та додаткових умов

Головний плюс цієї системи полягає у відсутності бюрократії. Аспірантам та докторантам не потрібно писати додаткові заяви, а керівництву ЗВО — чекати роз'яснень від Міністерства освіти і науки. Як тільки в Україні набувають чинності нові тарифні сітки для викладачів, бухгалтерія закладу одразу перераховує та виплачує оновлені, вищі стипендії для всіх здобувачів наукових ступенів.

Що з іншими стипендіями

Вже наприкінці вересня студенти університетів, академій, коледжів та інших закладів фахової передвищої освіти побачать на своїх картках нові цифри академічних стипендій.

Для закладів вищої освіти передбачені наступні суми:

академічна стипендія — 4 000 гривень;

підвищенна академічна стипендія — 5 820 гривень;

підвищенна академічна стипендія за галузевим принципом — 7 420 гривень;

стипендія від Кабміну — 8 000 гривень;

стипендія Президента України — 20 000 гривень.

Суттєвий приріст відчують і здобувачі фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

Для них передбачено:

мінімальна академічна стипендія — 3 020 гривень;

підвищена стипендія — 4 394 гривень;

стипендія Верховної Ради — 6 640 гривень;

стипендія Президента України — 15 200 гривень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про всі надбавки і доплати, які зростуть для вчителів з 1 вересня. Адже в Україні змінилися правила нарахування зарплати вчителям. Замість визначення посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою почали використовувати спеціальні коефіцієнти за посадою та базову величину.

Також Новини.LIVE повідомляли, на яку зарплату може розраховувати директор школи. Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", для розрахунку зарплат тепер використовують не Єдину тарифну сітку, а базову величину, яка дорівнює 28 885 грн у 2026 році. Додатково виділили коефіцієнт 0,69 для директорів ліцеїв, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти академічного спрямування (незалежно від кількості учнів).