Выплаты раненым военнослужащим, проходящим лечение: новые условия и сроки ВЛК

Ветераны. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины подписал закон, гарантирующий военнослужащим сохранение денежного довольствия на весь период стационарного лечения или реабилитации. Документ вносит изменения в законодательство с целью защиты прав раненых защитников, ветеранов и освобожденных из плена военнопленных.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Что меняется в выплатах и прохождении ВЛК

Благодаря новому закону устраняется ряд существенных бюрократических проблем, с которыми ранее сталкивались раненые защитники:

Отмена 12-месячного лимита. Ранее выплаты прекращались после 12 месяцев лечения. Отныне денежное обеспечение осуществляется на весь период пребывания в стационаре независимо от его продолжительности. Прозрачное прохождение ВЛК. Если раньше своевременно пройти комиссию в течение 12 месяцев было сложно из-за задержек, то теперь правительство разработает механизм для своевременного прохождения медосмотра. Упорядочение возвращения на службу. Устраняется неопределенность, когда после прекращения выплат через 12 месяцев было невозможно ни уволиться, ни вернуться. Отныне действует четкий запрет на возвращение в воинскую часть без соответствующего решения ВЛК.

Регулярные осмотры в медкомиссии и сохранение выплат

Отныне военнослужащему сохраняется оклад по последней занимаемой должности на весь период пребывания в стационаре, в том числе даже в зарубежных медицинских учреждениях. Сохранение основного денежного обеспечения не означает автоматического начисления специальных дополнительных выплат. Условия их начисления правительство определит отдельным постановлением.

Кроме того, обязанность прохождения медосмотра не отменяется. Первичный осмотр ВЛК для определения годности проводится не позднее чем через 12 месяцев с начала лечения. Если лечение длится более года, повторный осмотр ВЛК должен проводиться не реже чем каждые 4 месяца.

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Нововведения в сфере питания и протезирования

Закон также устанавливает равные условия медицинской помощи и реабилитации за счет средств государственного бюджета.

Право на улучшенное питание в учреждениях здравоохранения и реабилитационных центрах получают:

военнослужащие ВСУ;

иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу;

ветераны войны;

лица, освобожденные из вражеского плена.

Кроме того, за счет государственного бюджета гарантируется полное обеспечение раненых и травмированных военнослужащих, а также лиц с инвалидностью вследствие войны высокофункциональными протезами и ортезами.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что украинские защитники и защитницы могут получать до 40 тысяч гривен в сутки. За каждые сутки активных действий, связанных с захватом или возвращением оборонительных рубежей, военнослужащим могут начисляться выплаты. Основным основанием для зачисления средств является официальный приказ командира воинской части.

Также Новини.LIVE сообщали оскидках на коммунальные услуги для участников боевых действий и их семей. Ведь оплата коммунальных услуг для многих часто становится ощутимым ударом по семейному бюджету. Как поясняют эксперты, льгота предоставляется в рамках установленных социальных норм.