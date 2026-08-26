Виплати пораненим військовим на лікуванні: нові умови та строки ВЛК

Ветерани. Фото: Новини.LIVE

Президент України підписав закон, який гарантує військовослужбовцям збереження грошового забезпечення на весь період стаціонарного лікування або реабілітації. Документ вносить зміни до законодавства для захисту прав поранених захисників, ветеранів та звільнених із полону військовополонених.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передають Новини.LIVE.

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Що змінюється у виплатах та проходженні ВЛК

Завдяки новому закону прибирається низка суттєвих бюрократичних проблем, із якими раніше стикалися поранені захисники:

Скасування 12-місячного ліміту. Раніше виплати припинялися після 12 місяців лікування. Відтепер грошове забезпечення здійснюється на весь період стаціонару незалежно від його тривалості. Прозоре проходження ВЛК. Якщо раніше своєчасно пройти комісію протягом 12 місяців було складно через затримки, то тепер уряд розробить механізм для вчасного проходження медогляду. Впорядкування повернення на службу. Скасовується невизначеність, коли після припинення виплат через 12 місяців неможливо було ані звільнитися, ані повернутися. Відтепер діє чітка заборона повернення до військової частини без відповідного рішення ВЛК.

Регулярні огляди медкомісії та збереження виплат

Відтепер за військовослужбовцем зберігається оклад за останньою займаною посадою на весь час перебування у стаціонарі, зокрема навіть в іноземних медичних закладах. Збереження основного грошового забезпечення не означає автоматичного нарахування спеціальних додаткових виплат. Умови їх нарахування уряд визначить окремою постановою.

Крім цього, обов'язок проходження медогляду не скасовується. Первинну ВЛК для визначення придатності проводять не пізніше ніж через 12 місяців від початку лікування. Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд ВЛК має проводитися не рідше ніж кожні 4 місяці.

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Нововведення щодо харчування та протезування

Закон також встановлює рівні умови медичної допомоги та реабілітації за рахунок коштів державного бюджету.

Право на покращене харчування у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних центрах отримують:

військовослужбовці ЗСУ;

іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу;

ветерани війни;

особи, звільнені з ворожого полону.

Крім того, за рахунок державного бюджету гарантується повне забезпечення поранених і травмованих військовослужбовців. А також осіб з інвалідністю внаслідок війни, високофункціональними протезами та ортезами.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що українські захисники та захисниці можуть отримувати до 40 тисяч гривень на добу. За кожну добу активних дій, пов'язаних із захопленням чи поверненням оборонних рубежів, військовослужбовцям можуть нараховують виплати. Основною підставою для зарахувань коштів є офіційний наказ командира військової частини.

Також Новини.LIVE повідомляли про знижки на комунальні послуги для учасників бойових дій та їхніх родин. Адже оплата комуналки для багатьох часто стає відчутним ударом по сімейному бюджету. Як роз'яснюють експерти, пільга надається в межах встановлених соціальних норм.