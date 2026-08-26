Виплати за штурмові дії у 2026 році: як військові отримують до 40 тисяч гривень на добу

Військовий ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Українські захисники мають право на додаткові грошові виплати за ефективне виконання завдань на передовій. За кожну добу активних дій, пов'язаних із захопленням чи поверненням оборонних рубежів, військовослужбовцям можуть нараховують по 20 або 40 тисяч гривень.

Деталі щодо механізму виплат, необхідної документації та термінів нарахування роз'яснила в інтерв'ю для Армія FM старша офіцерка відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони Оксана Лєконцева, передають Новини.LIVE.

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Суми та підстави для нарахування

Розмір доплати за бойову роботу розраховується добово та залежить від характеру виконаного завдання:

40 000 гривень за добу надається за успішне захоплення ворожих позицій, споруд чи будівель безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника;

20 000 гривень за добу нараховується за проведення штурмових дій із метою відновлення контролю та повернення власних позицій, які раніше захопив ворог.

Чому важлива фіксація досягнень військового

Основою для фінансово-економічної служби є офіційний наказ командира військової частини.

Щоб керівник видав такий документ, бойова робота має бути підтверджена внутрішньою документацією підрозділу:

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Щодо додаткових виплат за знищення живої сили противника, обов'язковою умова є наявність відеофіксації. Така виплата становить понад 15 000 гривень. Детальний алгоритм верифікації відеозаписів наразі не розголошується з міркувань безпеки. Проте в Міністерстві оборони запевняють, що для кожного випадку є чітко визначений перелік дій.

"Станом на сьогодні існує перелік документів, які підтверджують виконання завдань і на підставі яких командир може видати наказ про виплату", — повідомила Лєконцева.

Коли виплачують кошти

Нарахування додаткових бонусів здійснюється за правилами наказу Міноборони № 260.

Виплати проходять у поточному місяці за попередній до 20-го числа. Наприклад, якщо військовослужбовець виконував штурмові завдання протягом червня, відповідні доплати за цей період він отримає до 20 липня.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про знижки на комунальні послуги для військовослужбовців. Знижка у 75% покриває не лише газ чи світло, а й поширюється на родичів. Крім того, для УБД, які проживають у будинках без центрального чи газового опалення, передбачена 75% знижка на придбання пічного побутового палива.

Також Новини.LIVE пояснювали правила щодо надання службових квартир для військовослужбовців та їхніх родин. Адже місце служби може бути в одному місці, а родина — в іншому. Тому у таких питаннях житла у такій ситуації стоїть особливо гостро.