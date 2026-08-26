Выплаты за штурмовые действия в 2026 году: как военные получают до 40 тысяч гривен в сутки

Военный ВСУ. Фото: Новости.LIVE

Украинские защитники имеют право на дополнительные денежные выплаты за эффективное выполнение задач на передовой. За каждые сутки активных действий, связанных с захватом или возвращением оборонительных рубежей, военнослужащим могут начислять по 20 или 40 тысяч гривен.

Подробности о механизме выплат, необходимой документации и сроках начисления разъяснила в интервью для Армия FM старший офицер отдела Департамента социального обеспечения Министерства обороны Оксана Леконцева, передают Новини.LIVE.

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Суммы и основания для начисления

Размер доплаты за боевую работу рассчитывается ежесуточно и зависит от характера выполненного задания:

40 000 гривен в сутки выплачивается за успешный захват вражеских позиций, сооружений или зданий непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника;

20 000 гривен в сутки начисляется за проведение штурмовых действий с целью восстановления контроля и возвращения собственных позиций, ранее захваченных врагом.

Почему важна фиксация достижений военнослужащего

Основой для финансово-экономической службы является официальный приказ командира воинской части.

Чтобы руководитель издал такой документ, боевая работа должна быть подтверждена внутренней документацией подразделения:

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Что касается дополнительных выплат за уничтожение живой силы противника, обязательным условием является наличие видеофиксации. Такая выплата составляет более 15 000 гривен. Подробный алгоритм проверки видеозаписей пока не разглашается из соображений безопасности. Однако в Министерстве обороны уверяют, что для каждого случая существует четко определенный перечень действий.

"На сегодняшний день существует перечень документов, подтверждающих выполнение задач и на основании которых командир может отдать приказ о выплате", — сообщила Леконцева.

Когда выплачиваются средства

Начисление дополнительных бонусов осуществляется в соответствии с правилами приказа Минобороны № 260.

Выплаты производятся в текущем месяце за предыдущий до 20-го числа. Например, если военнослужащий выполнял штурмовые задачи в течение июня, соответствующие доплаты за этот период он получит до 20 июля.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о скидках на коммунальные услуги для военнослужащих. Скидка в размере 75% покрывает не только газ или свет, но и распространяется на родственников. Кроме того, для участников боевых действий, проживающих в домах без центрального или газового отопления, предусмотрена 75-процентная скидка на приобретение печного бытового топлива.

Также Новини.LIVЕ разъясняли правила предоставления служебных квартир военнослужащим и их семьям. Ведь место службы может находиться в одном месте, а семья — в другом. Поэтому в таких ситуациях вопрос жилья стоит особенно остро.