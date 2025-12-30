Видео
Выплаты людей с III группой инвалидности — суммы с 1 января 2026

Выплаты людей с III группой инвалидности — суммы с 1 января 2026

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 18:25
III группа инвалидности — на какие выплаты рассчитывать украинцам с 1 января 2026
Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Пенсия по инвалидности назначается людям, которые из-за проблем со здоровьем полностью или частично утратили способность работать. В 2026 году ожидаются изменения, которые повлияют на минимальные выплаты граждан с инвалидностью.

О том, какие выплаты будут получать украинцы с III группой инвалидности в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Как определяется размер пенсии по инвалидности III группы

В 2026 году граждане с III группой инвалидности будут получать государственные выплаты в зависимости от причин потери трудоспособности и категории человека. Для гражданских граждан сумма составляет 50 % от базовой пенсии по возрасту. Выплаты начисляют:

  • с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев;
  • в случае более позднего обращения — со дня подачи заявления на назначение пенсии.

Пенсия назначается на весь период действия инвалидности. Для военнослужащих и людей, инвалидность которых связана с выполнением служебных обязанностей, выплаты предоставляются независимо от страхового стажа.

Согласно Госбюджету на 2026 год, с 1 января в Украине повысят размер прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность. Это означает, что минимальные выплаты по инвалидности вырастут с 2 361 грн до 2 595 грн.

На какие выплаты могут рассчитывать военные с III группой инвалидности в 2026 году

Военнослужащие с III группой инвалидности будут получать 60 % денежного обеспечения независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или связана с ней. Минимальная пенсия в этом случае не может быть меньше 9 478 грн. Для других лиц с инвалидностью из-за войны выплата составляет 40 % денежного обеспечения.

Размер выплат для пострадавших от ЧАЭС

Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимальная пенсия III группы в 2026 году составит не менее 6 077,70 грн. Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2025 года получают не менее 10 491,96 грн.

Ранее мы писали, что люди с I группой инвалидности имеют серьезные проблемы со здоровьем и часто нуждаются в помощи в повседневной жизни. В 2026 году они могут рассчитывать на государственные выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что пенсию по инвалидности в Украине могут оформить только те, кому официально подтвердили стойкое нарушение здоровья. Для этого нужен страховой стаж, количество которого зависит от возраста и группы инвалидности человека.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
