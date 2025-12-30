III група інвалідності — на які виплати розраховувати українцям з 1 січня 2026

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Пенсія по інвалідності призначається людям, які через проблеми зі здоров’ям повністю або частково втратили здатність працювати. У 2026 році очікуються зміни, які вплинуть на мінімальні виплати громадян з інвалідністю.

Про те, які виплати отримуватимуть українці з III групою інвалідності у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Як визначається розмір пенсії по інвалідності III групи

У 2026 році громадяни з III групою інвалідності отримуватимуть державні виплати залежно від причин втрати працездатності та категорії людини. Для цивільних громадян сума становить 50 % від базової пенсії за віком. Виплати нараховують:

з дати встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців;

у разі пізнішого звернення — з дня подачі заяви на призначення пенсії.

Пенсія призначається на весь період дії інвалідності. Для військовослужбовців та людей, інвалідність яких пов’язана з виконанням службових обов’язків, виплати надаються незалежно від страхового стажу.

Згідно з Держбюджетом на 2026 рік, з 1 січня в Україні підвищать розмір прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. Це означає, що мінімальні виплати по інвалідності зростуть з 2 361 грн до 2 595 грн.

На які виплати можуть розраховувати військові з III групою інвалідності у 2026 році

Військовослужбовці з III групою інвалідності отримуватимуть 60 % грошового забезпечення незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або пов’язана з нею. Мінімальна пенсія у цьому випадку не може бути менше ніж 9 478 грн. Для інших осіб з інвалідністю через війну виплата складає 40 % грошового забезпечення.

Розмір виплат для постраждалих від ЧАЕС

Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімальна пенсія III групи у 2026 році становитиме не менше ніж 6 077,70 грн. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2025 року отримують щонайменше 10 491,96 грн.

