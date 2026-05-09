Финансовая помощь на уход: кому в Украине выплачивают до 3 209 грн ежемесячно

Финансовая помощь на уход. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь. Получение выплат предусмотрено лицами, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы. При этом проблемы со здоровьем должны быть связаны с психическими нарушениями.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1192.

Кто может получить помощь на уход

Денежная поддержка рассчитана для украинцев, которые живут с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. При этом важно наличие заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постороннем уходе.

Выплаты предоставляют непосредственно на уход за человеком с инвалидностью, независимо от факта работы. Получатель средств должен быть совершеннолетним и дееспособным, а наличие официального трудоустройства не является критерием для назначения помощи.

Какой размер помощи на уход

Конкретная сумма не установлена, ее определяют индивидуально как разницу между трехкратным прожиточным минимумом на каждого члена семьи и средним доходом семьи за последние шесть месяцев. Однако выплата не может превышать прожиточный минимум на одного человека. По состоянию на 2026 год речь идет о максимальном размере денежной поддержки 3 209 грн/мес.

Читайте также:

Украинцы могут оформить финансовую помощь на шесть месяцев, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда, местный ЦПАУ, или воспользовавшись функционалом портала "Дія". После завершения шестимесячного периода необходимо повторить алгоритм для переназначения выплат.

"Если человек, осуществляющий уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается пособие по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки (при наличии) или сведений о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц", — рассказали в ПФУ.

Прекратить денежную поддержку могут в случае изменения состава домохозяйства из-за смерти или переезда человека, а также в случае завершения срока установленной инвалидности I или II группы без повторного подтверждения диагноза. Пребывание на полном государственном содержании тоже делает невозможным назначение выплат.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине планируют повысить зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года. Должностные оклады педагогов хотят поднять на 20% дополнительно к нынешнему росту на 40%. Минимальные доходы будут начинаться с 10 000 грн до вычета налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые работники бюджетной сферы могут получить единовременную выплату в размере 10 пенсий. Они должны иметь достаточно страхового стажа, дабы рассчитывать на финансовую помощь. Чаще всего деньги получают учителя, медики и др.