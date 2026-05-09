Фінансова допомога на догляд: кому в Україні виплачують до 3 209 грн щомісяця

Фінансова допомога на догляд. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці можуть розраховувати на щомісячну фінансову допомогу. Отримання виплат передбачене особами, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи. Водночас проблеми зі здоров’ям мають бути пов’язані з психічними порушеннями.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1192.

Хто може отримати допомогу на догляд

Грошова підтримка розрахована для українців, які живуть з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. При цьому важлива наявність висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я про потребу в сторонньому догляді.

Виплати надають безпосередньо на догляд за людиною з інвалідністю, незалежно від факту роботи. Отримувач коштів повинен бути повнолітнім і дієздатним, а наявність офіційного працевлаштування не є критерієм для призначення допомоги.

Який розмір допомоги на догляд

Конкретна сума не встановлена, її визначають індивідуально як різницю між трикратним прожитковим мінімумом на кожного члена сім’ї та середнім доходом родини за останні шість місяців. Однак виплата не може перевищувати прожитковий мінімум на одну людину. Станом на 2026 рік йдеться про максимальний розмір грошової підтримки 3 209 грн/міс.

Читайте також:

Українці можуть оформити фінансову допомогу на шість місяців, звернувшись у сервісний центр Пенсійного фонду, місцевий ЦНАП, або скориставшись функціоналом порталу "Дія". Після завершення шестимісячного періоду необхідно повторити алгоритм для перепризначення виплат.

"Якщо особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб", — розповіли в ПФУ.

Припинити грошову підтримку можуть у випадку зміни складу домогосподарства через смерть або переїзд людини, а також у разі завершення строку встановленої інвалідності I або II групи без повторного підтвердження діагнозу. Перебування на повному державному утриманні теж унеможливлює призначення виплат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні планують підвищити зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року. Посадові оклади педагогів хочуть підняти на 20% додатково до нинішнього зростання на 40%. Мінімальні доходи будуть починатися з 10 000 грн до вирахування податків.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі працівники бюджетної сфери можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсій. Вони повинні мати достатньо страхового стажу, аби розраховувати на фінансову допомогу. Найчастіше гроші отримують вчителі, медики тощо.