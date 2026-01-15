Деньги для украинцев 40+ — какую сумму выплачивает государство в 2026 году

Выплаты для украинцев 40+ — какую сумму можно получить в 2026
В Украине ввели новую государственную программу профилактических медицинских проверок для граждан в возрасте от 40 лет. Инициатива называется "Скрининг здоровья 40+" и направлена на раннее выявление распространенных заболеваний.
О том, какие выплаты могут получить украинцы 40+ в 2026 году и как их можно использовать, объяснили на Правительственном портале.
Какую сумму могут получить украинцы 40+ в 2026 году
Государство будет компенсировать стоимость медицинских обследований для выявления:
- сахарного диабета;
- нарушений психического здоровья;
- сердечно-сосудистых заболеваний.
Каждый участник программы получит 2 тысячи гривен, которые можно использовать только на медицинские обследования в учреждениях, включенных в официальный перечень. Его можно найти на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Где можно пройти обследование
К программе уже присоединились почти 400 медицинских учреждений по всей стране. Среди них — государственные, коммунальные и частные клиники, а также врачи-ФЛП. Перечень учреждений планируют постепенно расширять.
В Минздраве отмечают, что программу создали с учетом европейского опыта профилактической медицины.
Как получить деньги в 2026 году
По достижении 40 лет в приложении "Дія" появится приглашение — на 30-й день после дня рождения. После его подтверждения нужно иметь Дія.Карту (или оформить ее). В течение семи дней на карту поступят средства, которые можно потратить только в рамках программы.
Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрен другой вариант. Для этого нужно:
- обратиться в ЦНАП через 30 дней после дня рождения;
- оформить специальную пластиковую карту в одном из определенных банков.
Деньги также начислят в течение семи дней. Программа должна помочь украинцам вовремя выявлять проблемы со здоровьем и предотвращать развитие серьезных заболеваний.
Ранее мы писали, что в 2026 году часть украинцев почтенного возраста не сможет получить обычную пенсию из-за нехватки страхового стажа. Для них государство предусмотрело альтернативу — социальные выплаты.
Также мы рассказывали, что с прошлого года в Украине действует новая система оценки возможностей человека в повседневной жизни. Она по-другому определяет инвалидность, сроки ее установления и правила назначения пенсий.
